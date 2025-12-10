土地糾紛血洗鄰居一家五口　兇手判死後上訴尋｢救贖｣　家屬斥謊言

2025年6月，河北省邢台市隆堯縣發生「一家五口遭鄰居滅門案」，被告范某因土地糾紛，殺害李先生的父母、妻子以及兩個年幼的兒子。今年11月，案件一審對范某判處死刑。12月2日，范某再以「一時激憤」、「非預謀殺人」為由上訴，更指購買作案刀具是為「防身」及「過年殺雞」，但該說法引發被害家屬強烈不滿，相信法律會做出公正判決。



受害者李先生在家人墳前。（紅星新聞）

綜合內媒報道，2025年6月22日，當日淩晨5時左右，李先生的父親與鄰居范某某之間發生相鄰土地糾紛，雙方在爭議土地上發生爭執。隨後，范某某先用鐵鍬猛擊李先生父親頭部，在其倒地後仍多次擊打，並掏出隨身攜帶的刀子捅刺。

其後，范某某更攜刀及鐵鍬闖入李家，先在門口捅刺李先生的母親，繼而進入屋內，將李先生的妻子及年僅3歲的小兒子殺害。其後，范某某返回最初行兇地點，對已倒地的李先生父親再捅刺十餘刀。隨後，范某某又在巷道口遇見李先生10歲的大兒子騎電單車經過，竟持刀將其殺害。之後，范某某自行報警，並在現場等待被捕。

李先生悲痛描述范某某的作案手段十分殘忍，「3歲的小兒子被他殘忍殺害。10歲的大兒子和我爸承受的是一樣的痛苦，刀刀喉嚨，刀刀心臟。」

李先生說，兩家原本並無深仇大恨，大部份時間都在外地務工，唯一的矛盾就是土地糾紛。爭議源於兩家之間一條被修成1.5米公道的水渠，李家因擔心鄰居澆地導致屋牆受潮，在牆根墊了一些土，卻引來範家不滿並多次爭鬧，並拆掉李家新修的門檻。「（范某某）就因為這一溜土，要了我們家5條人命。」李先生說道。

李先生父親在墻根出墊了一些土防止屋墻受潮。（紅星新聞）

案件於2025年11月28日一審宣判。邢台市中級人民法院認為，范某某故意非法剝奪他人生命，行為已構成故意殺人罪。法院指出，范某某提前購買作案刀具，案發當日隨身攜帶，是有準備的犯罪；其持械故意殺害五人，其中兩人為未成年人，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重，且主觀惡性極深，社會危害性和人身危險性極大，應依法懲處。法院雖確認案件由鄰里糾紛引發且范某某有自首情節，但認為「不足以從輕處罰」，故判處其死刑，剝奪政治權利終身。

據《中國新聞周刊》12月9日報道，被告范某某已正式提起上訴。上訴狀顯示，范某某辯稱一審判決認定其「有準備的犯罪」與事實不符，自己並非預謀殺人，而是「一時激憤殺人」，主觀惡性相對較輕。且作案的剔骨刀是早於案發前兩個月（4月14日）購買，一是為了防身，二是為了過年殺雞用。他在上訴狀中寫道：「請二審法院酌情對上訴人從輕處罰，給上訴人一個救贖的機會。」

對於范某某的上訴理由，被害人家屬李先生感到憤怒，表示這些理由都是「胡編亂造」，目的是想拖延時間，並直指兇手關於買刀用途的解釋是「侮辱逝者的謊言」，相信法院會做出公正判決，「法律不會放過一個壞人，也不會願望一個好人」。

目前，案件已進入二審程序。