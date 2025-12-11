87歲國畫大師范曾與小50歲妻官宣得子　聲明與女兒、繼子斷絕關係

87歲國畫大師范曾今日（12月11日）在微博發文稱，和妻子徐萌女士近期喜得獨子，其後范曾本人相關公私事宜，均僅由妻子徐萌女士全權負責，他人無權干涉。范曾聲明又稱要與女兒范曉蕙、繼子范仲達（前妻張桂雲所生）二人及其家屬斷絕關係。



在失聯風波後，12月11日，范曾微博發佈聲明稱，范曾與吾妻徐萌女士近期喜得獨子，現已遷入新居，同時由即日起，凡與范曾本人相關公私事宜，均僅由其妻子徐萌女士全權負責，他人無權干涉。

+ 19

該聲明更是對此前傳言回應稱，有人曾以范曾子女名義，以「尋找、關愛」范曾為由，惡意虛構事實，公然誹謗范曾與其妻子；另有人打着「范曾子女」旗號，以「保護」范曾為藉口，直接或間接危害他們一家三口人身安全。

聲明還宣布，范曾本人將與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。

范曾聲明。（微博截圖）

此前曾被指失聯後｢報平安｣

中國知名書畫家范曾有過四段婚姻，從與同窗林岫短暫結合，到與邊寶華育有女兒范曉蕙，再到與張桂雲的長期婚姻。2024年，86歲范曾宣布再婚，第四任妻子是小他50歲的主播徐萌。他曾公開書法親筆信稱「徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復」，並稱這是「藝林佳話，此足徵矣」，當時這段忘年戀受到許多網民的關注。

今年8月16日，其女兒范曉蕙在微博發文，直指父親被第四任妻子徐萌帶離住所後失聯，住所被貼上封條，庫房珍品被搬走，部份老員工遭辭退，並透露徐萌曾威脅員工不得外泄消息。

范曾女兒范曉蕙在微博稱，父親失聯。

范曾住所貼著「范先生封屋」封條。

隨後小紅書上一個名為「范一夫」的帳號早前發文稱「老爺子來看畫展」，被外界視為對近日有關范曾傳聞的一種回應。帖文配上范曾在徐萌陪同下看展的照片，IP地址顯示為法國。該帳號未經實名認證，帖文亦未標明展覽時間地點。照片中另有一名男子，被認為是范曾第三任妻子張桂雲的兒子范一夫。

北京藝術品投資界人士對《第一財經》說，這件事背後是「家裏頭兩撥人內鬥」。

范曾畫作曾在香港賣出4055萬元港幣

范曾被稱為中國書畫巨匠，與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。他繪畫上成就斐然，獲得過無數的榮譽。畫作拍賣市場最高天價破億，外傳身價超過10億元人民幣。范曾還曾擔任過多個社會職務，包括中國美術家協會副主席、中國書法家協會副主席等職務。

綜合媒體報道，范曾作畫擅長人物畫，作品被國際許多美術館、博物館收藏，例如《靈道歌嘯圖》等由日本岡山范曾美術館收藏、《八仙圖》等由中國美術館收藏、《秋聲賦》等由英國伯明罕博物館收藏。

據了解，他的畫作在拍賣市場多次創下天價，其中《竹雀圖》在香港一次秋季拍賣會上，以4055萬港幣成交。