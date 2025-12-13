1天已非24小時？中國科學家證時間愈過愈快　對這些技術影響最大

一年就要過去了，你有沒有感到時光飛逝，24小時太短不夠用？其實這不光是直觀感受，科學地來講，現在時間的流逝，比過去半個世紀的任何時候都要快。



來自中國科學院國家授時中心、英國國家物理實驗室時間頻率組等機構的研究人員表示，從2020年的年中以來，地球的自轉速率呈加快的趨勢，而且自轉的速度已經達到了過去50年來最快的速度。這就意味着，一天已經不足24個小時了。

時間越來越快，是真的嗎？

地球無論是公轉還是自轉，都會受到星際間作用力的影響，在不斷地加減速中調整。僅就當下而言，地球的自轉在加快，意味着一天在變短。也就是說，「時間過得越來越快」不是錯覺，而是事實。

從2020年的年中以來，地球的自轉速率呈加快的趨勢，而且自轉的速度已經達到了過去50年來最快的速度，一天已經不足24個小時了。（微博@人民網）

地球自轉速率呈加快趨勢 一天已不足24小時：

科普專家、中國科學院國家授時中心黨委書記竇忠表示：「專業數據顯示，現在時間的流逝比過去半個世紀的任何時候都要快。這是因為地球自轉速率為50年來最快。」相關科研發現，自2020年的年中以來，地球的自轉速率呈現加快趨勢。

地球自轉變快是為什麼？

這一現象可能與地球表面形態的變化有關。就像花樣滑冰運動員或芭蕾舞者做轉體動作身體越聚攏轉速能越快一樣，當物質向更中心聚集時，地球的自轉也會變快。以全球氣候變暖為例，當冰川、冰蓋融化流入海洋，地球質量就進行了重新分配，物質較以往更靠近中心，那麼地球自轉就會變快。

但過去幾百年的觀測結果，發現地球自轉的速度變化，是在長期變慢的基礎上。竇忠表示：「地球表面形態的變化終究只是暫時的。從長遠來看，地球轉速越來越慢的大趨勢不會改變。」因為日月潮汐引力的作用，相當於一直為地球自轉輕點着「剎車」。而如果變慢達到了一個臨界點，全世界的時間工作者就要啟動「閏秒」這個撒手鐧。

什麼是閏秒？

在過去的日子裏，時間看上去是勻速流逝的，但其實，時間已經調整了幾十年——每隔幾年插入一個閏秒。首先，讓我們一起了解下計時系統。

為確定時間，現在常見的時間系統包括三種，分別是：以地球自轉周期為基準的世界時；以地球繞太陽公轉周期為基準的歷書時；以原子內部電子能級躍遷發射的電磁振盪頻率為基準的原子時。

閏秒，就是在世界標準時間的基礎上增加或減少一秒，它是天文時和原子時相協調的產物。

閏秒在何時出現？

閏秒一般被安插在23時59分59秒，也就是說，下一秒應為0時0分0秒，但加入閏秒之後，時鐘則顯示為23時59分60秒，然後再進入0時0分0秒。

閏秒的安插日期一般為6月30日或12月31日，或者是3月31日或9月30日，並沒有固定的規律，具體日期由國際地球自轉服務局通過監測地球的自轉速度，統一規定和發佈。一般是提前6個月通知各國何時需要增加或減少閏秒。

閏秒帶來什麼影響？

閏秒的調整對我們日常生活的直接影響較小，往往感受不到閏秒所帶來的變化。但對依賴精確時間同步的技術系統和應用領域，如計算機、金融、航空航天等領域，閏秒卻有重要影響。例如，閏秒的加入或刪除需要全球同步，對計算機系統的時間管理提出了挑戰。

2022年的7月，谷歌、微軟、亞馬遜就曾聯合倡議廢除閏秒。畢竟，閏秒的調整給科技行業帶來不少麻煩。

2012年，多個大型網站就因為時間同步錯誤，導致服務器崩潰，出現了短暫的服務中斷；社交新聞站點Reddit一次系統崩潰就因閏秒而起，崩潰時長超半小時。2015年，閏秒再度來臨時，工程師們修復了部分2012年出現的問題，但發現了新的問題。

閏秒將被取消？

儘管閏秒的初衷是保持世界時與地球自轉時間UT1同步，但閏秒的調整，特別是其背後潛在的不確定因素，使時間同步系統不斷變得複雜，對於閏秒的去與留，存在着不同的看法，或許應該實施幅度更大的校正，如閏分、閏時，以將調整時間延長至百年、千年，也或許應該停止校正，並公佈世界時和國際原子時之間不斷增長的時刻差。

2022年第27屆國際計量大會決定，最遲不晚於2035年廢除閏秒，改為閏分，即允許國際原子時與世界時的時刻相差在1分鐘以內。並要求各方協商提出一個可以將「協調世界時」持續至少百年的新方案。

看來時間不是恆定流逝的，在有限的時間做無限的事，才是我們當下應該考慮的問題。也相信隨着科技的不斷發展，新的時間同步技術會不斷更新，讓我們拭目以待吧！

