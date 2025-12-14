何晴病逝終年61歲　最後露面照片曝光　朋友：她罹患腦瘤還中風

內地著名女演員何晴於12月13日在北京離世，享年61歲。她演遍了四大名著，也被譽為「古典第一美女」。內媒報道指，何晴的朋友兼鄰居接受採訪透露，何晴罹患腦瘤，還曾中風。



何晴（右）最後一次露面是2023年。（《新民周刊》）

何晴曾演遍四大名著。（揚子晚報）

公開報道指，在2015年，何晴確診罹患癌症，經歷漫長而艱苦的治療後，於2016年病癒復出，並在古裝劇《女醫·明妃傳》中挑戰反派角色「孫太后」，展現出深厚演技功底。此後，她逐漸淡出公眾視野。

《極目新聞》報道，曾與何晴合作拍攝94版《三國演義》的演員張山接受採訪表示，他們兩人是好朋友兼鄰居，「非常遺憾的是，後來得知她罹患腦瘤，還中風了」，「後來在院子裡見到阿姨推著她進出」。

張山形容，何晴就是「凍齡女孩」，古典第一美人，「她頭髮一梳，就是劇中小喬，典型的古裝美女，她性格也是外柔內剛，太可惜了」。

《新民周刊》報道則指，何晴最後一次露面是2023年，當時她和演員傅藝偉等人一起聚會，從照片上看看不出她有什麼異樣。

何晴。（華商報）

何晴。（余泳微博）

據《澎湃新聞》，何晴是中國影視史上極具標誌性的女演員，也是迄今為止唯一一位在四大古典名著改編電視劇中均有重要角色出演的女性藝人，被譽為「四大名著大滿貫第一人」。

1983年，何晴被《西遊記》總導演楊潔慧眼識珠，在劇中飾演靈吉菩薩化身的「憐憐」，清麗脫俗的形象令人難忘；1988年，她在經典劇集《紅樓夢》中成功塑造了「秦可卿」一角，其溫婉哀怨的氣質精準還原了原著人物神韻；1993年，她在央視版《三國演義》中飾演「小喬」，以柔美之姿詮釋亂世佳人；1996年，又在《水滸傳》中出演風華絕代的「李師師」。

何晴。（微博）

何晴。（揚子晚報）

她演遍了四大名著，也被譽為「古典第一美女」。此外，1992年，何晴應台灣女作家瓊瑤的邀請，參與了電視劇《青青河邊草》的拍攝，飾演女主角之一華又琳。