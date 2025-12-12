再有內地景區「徵野人」規定不准說人話仍數百人瘋搶　薪金曝光

「急招『野人』，200元（人民幣，下同）／天，不能說人話，只能嗷嗷，需要烤粟米、烤番薯、烤薯仔，喜歡上躥下跳的優先錄取。」12月9日，四川達州市宣漢縣巴山大峽谷景區的這條畫風清奇的招聘啟事一經發布，迅速引爆網絡。



有關影片一發佈，網民就坐不住了：「我不愛說話，我可以！我覺得我能勝任這個工作！」等評論刷屏留言區。也有網民質疑：「當野人，會不會太苦？」

四川景區200元人民幣日薪招聘「野人」遭瘋搶。（微博@封面新聞）

應聘者需要發布影片 證明自己是「野人」：

還有人擔心這個招聘的真實性，當地文旅局和景區相關工作人員向記者證實，招聘是真的：「目前已收到數百條報名私信，許多網友發布自薦視頻參與應聘，都回覆不過來了。」

有記者從達州市文化體育和旅遊局了解到，從12月9日晚招聘「野人」的訊息發布，到10日下午，話題瀏覽量超110萬，累計收穫9700多次互動和4萬多次轉發。

工作人員表示，這份「野人」崗位的核心要求是「夠野、夠放得開」，無年齡、性別等條件限制。崗位職責規定：除遇特殊情況，例如遊客求助等事項外，全程不可說人話，僅能以「嗷嗷叫」交流；要會燒薯仔、燒粟米、燒番薯等，能主動和遊客進行趣味互動。上崗前，景區會進行簡單培訓，內容包括互動方式、工作內容等基礎事宜。

據巴山大峽谷景區工作人員介紹，該崗位採用「日薪200元+趣味體驗」模式，僅需周末到崗、朝九晚五，同時，景區還貼心安排了車輛統一接送，徹底解決應聘者的交通顧慮。

談及招聘初衷，景區工作人員表示：

招聘的初衷源於注意到許多網民反映希望增加更多趣味互動體驗。景區因此策劃推出這個輕鬆、有趣的互動類崗位，希望讓網友參與進來，同時也能豐富景區內的NPC（非玩家角色）互動形式，增加遊玩趣味性。

這場看似「無厘頭」的招聘，用年輕人喜聞樂見的方式，成功地將巴山大峽谷的「野趣」特質傳播出去，讓文旅營銷變成了一場全民參與、情感共鳴的歡樂派對。

