穿「光腿神器」服美役　女子出現胸悶腿麻進急診

12月18日，「女子穿光腿神器進了急診」相關話題衝上微博熱搜第一。據內媒《新黃河》報道，近期，記者在社交平台看到，由用戶發帖稱自己因長時間身著緊身「光腿神器」而感到身體不適，最終不得不前往醫院急診就診。



熱搜詞條。（微博）

發帖者小張透露，當天為了參加一場重要活動，特意選擇了加厚款的「光腿神器」，希望能在保暖的同時保持優雅形象。然而連續穿著數小時後，她逐漸感到不適，最終在家人陪同下前往醫院。小張的分享迅速引發共鳴，許多網友紛紛留言表示有過類似經歷：「穿著過緊的打底褲坐長途車，下車時腳都腫了」「冬季穿太緊的『光腿神器』，晚上脫下來發現腿部有深深勒痕」。

小張的經歷不是個例。近日，據《人民日報》消息，武漢胡女士穿了新買的「光腿神器」後，腰部、腳踝部位突然長滿紅疹。胡女士表示，自己買的「光腿神器」是均碼，商品介紹可穿的體重範圍是80至130斤，而她體重僅88斤。經醫生診斷，她患上的是壓力性蕁麻疹，若紅疹擴散至全身，可能引發過敏性休克。此外，醫生特意提醒，過於緊身的「光腿神器」可能對皮膚造成壓迫刺激，不建議穿太緊的衣物。

針對此類頻繁發生的事件，網友銳評「光腿神器」就是「美麗刑具」、「現代版三寸金蓮」。部分人表示「為了美穿這種東西不值得」、「沒覺得冬天光腿就美」，也有部分人反駁說「好穿的光腿神器多了去了」、「穿寬鬆的不就行了」。

濟南醫院中醫科醫生郝麗華從中醫養生的角度進行了專業解讀。她指出，「光腿神器」為追求美觀與貼合度，會設計得過於緊身，長期穿著會壓迫局部經絡、血管和淋巴管，影響血液迴圈與新陳代謝，容易出現腿部酸脹、麻木；同時，一些劣質面料透氣性差，悶濕的環境易滋生細菌，還可能引發皮膚瘙癢、過敏、女性私密部位的炎症等。

據《央視財經》此前報道，北京大學人民醫院創傷骨科主任醫師徐海林表示，如果勒得過緊擠壓肉和指甲，導致甲溝炎的發生，腳趾也會造成長期的屈曲，時間長了容易導致足趾的疾病，包括肌腱攣縮等，最後影響人的行走功能。徐海林表示，在穿「光腿神器」的過程中，尤其是包腳款式，儘量不要使勁往上勒，確保給腳趾留足空間。一旦發現局部有紅腫，應及時更換衣物，及時處理，到醫院就診。