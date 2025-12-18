珠海高層火警上熱搜　小區業主疑酒後點火燒樓　網民批：漠視人命

今日（12月18日），內地網民爆料，珠海璽悅灣南區有業主疑酒後點火燒樓，並在業主群讓全部住戶離開。事後珠海市110稱收到警情，火已經撲滅，消防在現場進行調查處置。



事件瞬間衝上微博熱搜，有網民憤怒發言，「香港剛經歷火災慘禍，大家都心驚膽戰，這種人卻人爲縱火，簡直漠視人命！」；有網民則抨擊醉酒不是理由，「這種行為已經遠超「玩笑」範疇，若縱火行為危害到公共安全，還可能觸犯放火罪，需要承擔更嚴厲的刑事責任。」



據網上聊天記錄顯示，這名業主疑似情緒不穩定，先在群內說，「因我抽煙喝酒點著了」，隨後又稱「我要點火燒房子」，要求管家通知住戶離開，之後更陸續發言「如不想死，請離開」、「給你們30分鐘，不離開我就點火了。」之後還發圖稱「已經燒起來了。」

一些住戶害怕他做出縱火行爲，勸他冷靜。有網傳影片顯示，小區樓棟一房間內冒出滾滾黑煙，看起來相當嚇人。

很快有內地媒體聯繫珠海市110，接線人員稱已經有人報警，消防已出警，火勢也撲滅了，事件中沒有人員傷亡，警方已介入調查。

事件登上微博熱搜後，很多網民一邊倒指責該名業主，紛紛留言稱「支持縱火罪判死刑」、「不要拿人命開玩笑」，也有人爆料，這名業主整天喝醉搞事，這種行爲不是一次兩次了。

自從香港宏福苑大火後，近期，內地發生幾宗火災事件，便迅速衝上微博熱搜，其中汕頭住宅大火12死，許多民眾開始關心和擔憂居住環境的安全隱患。

網民點睇：

這種超高層消防梯都夠不到，請珍愛生命。

良心還沒有完全泯滅，知道通知鄰居離開。

請巨額罰款跟牢底坐穿。

人再絕望，也不要去做害人害己的事，退一步會發現起初自己的一些想法太偏激！

