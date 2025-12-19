汽車煞車失靈狂奔490公里　交警「教科書級別」驚險護航

據內媒《極目新聞》報道，12月17日晚，一輛行駛在G75高速上的汽車，因為定速巡航故障煞車失靈，以115公里的時速行駛了490公里左右，最終燃油耗盡才停下。一路上，交通警前面開道，路政後面壓陣，組成「護航編隊」，最終化險為夷。



12月17日傍晚7點，蘭海高速監控畫面。（中央廣播電視總台甘肅總站）

18日淩晨1時許，有網民發布影片稱，12月17日夜間，甘肅省高速公路路政執法總隊武都大隊接到電話稱，一輛行駛在G75蘭海高速的汽車定速巡航失控，正在一路狂奔。值班人員立即出動，與交通警、救援等多方聯動，採取封閉沿途收費站入口，警車在失控車輛前方開道，後方跟隨護送措施，一路狂奔至失控車輛燃油耗盡，最後停在了蘭海高速武罐段的隧道內，此時司機已瑟瑟發抖，在確認無受傷，車輛無碰撞後，司機被送往隴南市，涉事車輛被拖離高速公路，該事件得到成功處置。

交通警組成護航編隊，為其開道。（中央廣播電視總台甘肅總站）

18日上午，記者聯繫上述大隊，工作人員介紹，此事屬實。昨晚8時許，他們接到了隴南高速交通警一大隊的電話後，就在武都服務區等著，失控車輛有警車在前面開道，他們就在後面控制其他車輛不要上來，當時汽車的定速巡航出了問題，煞車失靈，一直以100多碼的速度在跑，後來燃油耗盡才停了下來，車上有一男一女，都是二三十歲的年輕人，當時兩人嚇壞了，他們還對其進行了安撫。

交通警對車主進行安撫。（甘肅省高速公路路政執法總隊武都大隊）

據甘肅隴南高速交通警警員介紹，昨晚7時25分，他們在G75蘭海高速公路嶺峰隧道接到了被定西交通警護送的失控車輛，在隴南轄區，在「一路多方」的緊密配合下，組成「前導警示、兩側防護、後方控速」的護航編隊，為失控車輛開闢秘密頻道。22時02分在G75蘭海高速公路強家灣隧道（四川方向）燃油耗盡安全停穩，車內人員平安無恙。

事故車輛被脫離高速公路。（甘肅省高速公路路政執法總隊武都大隊）

失控車輛為馬某駕駛的甘A牌汽車，昨日下午，馬某從蘭州上高速準備回臨夏的康樂，定了115的定速巡航，後面發現車子速度降不下來，第一時間給交通警打了電話。沿線高速交通警系統立即啟動應急預案展開緊急救助，採取管制和清理路面車輛，車輛前方開道護送，失控汽車大約行駛了490公里，油料耗盡，最終在交通警、路政等多家單位的「護航編隊」下化險為夷。