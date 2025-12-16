港產AI「港話通」於智方便平台上線　供查詢天氣交通等各類資訊

全港首個自主研發大語言模型的人工智能（AI）對話應用「港話通」（HKChat），於「智方便」（iAMSmart）平台正式上線，為「智方便」用戶提供「AI好幫手」，並進一步提升市民對本地AI發展的認識和推廣普及應用。



本港研發的生成式人工智能AI對話應用程式「港話通」（HKChat）近日分別在iOS及Android平台上架，供市民免費下載並開放公測。

「智方便」平台於介面中新增「港話通」連結入口，讓「智方便」用戶能快速體驗全新的本地化AI互動，透過「港話通」查詢天氣、交通以及日常衣食住行等各類資訊。

「港話通」發言人表示，感謝「智方便」的支持，這將有助推動本地AI技術進一步普及應用，讓更多市民能以最直接、最方便的方式，接觸和使用到本地AI工具。

「港話通」應用程式累計16萬次下載

由港話通全維服務有限公司負責營運的「港話通」應用程式，11月20日已於手機應用市場推出試運行版，憑藉其豐富和全面的本地化的知識庫，以及支援兩文三語（廣東話、普通話及英語）的優勢，推出僅5天便登上Apple App Store免費應用排行榜榜首，至今累積達16萬次下載，成績理想。

香港科技大學首席副校長、港話通全維服務有限公司董事郭毅可表示，「港話通」於「智方便」平台上線，是本地AI應用推廣普及的一個重要里程碑，令本地AI技術真正融入市民的日常生活。希望透過這次合作，能令更多市民親身體驗AI聊天機械人的能力和便利性，為本地創科發展和轉型帶來更多可能性。