貴州新屋苑自來水變藍、管道積藍垢　多名住戶體檢驚見肺部有結節

據內媒《極目新聞》近日報道，貴州省一個屋苑多位業主反映家中自來水出現異常變藍現象，管道內還發現有固體藍色粉末，不敢使用。同時，還有多位業主曬出體檢報告，顯示肺部有小結節，此事引發小區居民關於用水健康的恐慌和擔憂。



據業主王先生反映，涉事地位於貴州省遵義市播州區九瓏台小區，於2024年交付，業主們的入住時間都不久。今年的4月18日，有業主首次發現家裏的自來水變成藍色。在業主群裏發現，約80戶人家出現自來水變藍，小區高層的顏色淡，低層的顏色深，大家紛紛表示不敢使用。

居民家中的自來水管道出現藍水。（大風新聞）

物業公司答覆居民，或是因為「潔廁靈（內地的一種洗廁水品牌）『反水』」所致。該情況一直持續到11月底，自來水公司才着手調查，並對居民家中的自來水管道進行拆除和更換。

業主們看到更換的閥門裏有很多鏽斑，還有大量藍色固體堆積，紛紛擔心對身體產生影響。自來水公司安排居民體檢後，發現部分業主的體檢結果顯示肺部、肝部都有問題。

居民稱，藍水讓大家都不敢洗臉洗菜。（大風新聞）

負責該小區供水的是遵義市播州區龍慶供水有限責任公司，該公司客服人員表示，「已對本次涉及住戶更換了全部管道，更換之後，水的顏色就能變正常。」

管道裏有鏽斑。（天眼新聞）

播州區水務局12月21日發佈情況通報，該小區業主反映情況屬實，小區進口端水質檢測合格，疑似在小區內部管網中發生異常。現已將涉及供水管道管件及異常水樣取樣密封，送往權威機構進行檢測，結果待出。針對部分業主反映因水質異常影響身體健康問題，屬地已組織業主開展健康體檢。