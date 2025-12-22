23歲男徒步四川甘孜田海子山　傳因嚴重高山反應身亡

內媒《成都商報》報道，12月21日，一名男子在四川甘孜州田海子山冰川徒步時，因嚴重的高山反應身亡，遺體在次日凌晨被送下山。當地體育中心相關負責人表示，男子登山沒有正規領隊，沒有在當地報備，且11月開始，康定市貢嘎山附近就已全面封山。



男子產生高山反應。（成都商報）

12月21日，有網民稱一名男子在四川甘孜州田海子山冰川徒步時，因嚴重高反應身亡。網傳影片顯示，不少途人圍着一個失去意識的男子在搶救。

今日（12月22日），一位參與救援人員處證實事件稱，事發12月21日下午1點左右，事發地在海拔4000多米的田海子山，當事男子是某高校碩士研究生，今年23歲，因高山反應去世。12月22日凌晨1點左右，該男子遺體已運送到殯儀館，其家屬已趕來處理相關善後事宜。目前，此事還在調查中。

據《上游新聞》，男子所在社群的領隊表示，該男子在此次徒步過程中，並沒有網傳的高反後堅持不下撤的行為。事實上，他並未抵達目的地就主動回程了。「事故原因可能為心源性猝死或心梗。」該領隊還表示，這名男子突然離世，可能與高反無關。「不像是高反，高反沒這麼快。總共才20多分鐘，就沒有呼吸、心跳了。」

在今年11月，四川貢嘎山國家級自然保護區管理局等部門曾發佈過《康定市關於禁止開展登山、徒步等戶外活動的公告》。甘孜州體育中心相關負責人表示，（男子徒步）這個事情沒有辦證，沒有正規領隊，沒有在當地報備。「11月開始，康定市貢嘎山附近就全面封山了。」

公開資料顯示，田海子山海拔6070米，周邊分布着海拔均超過5800米的白海子山、筆架山、蛇海子山等獨立雪峰。多名戶外運動者稱，田海子是一個呈金字塔形、拔地而起的獨立山峰，總體坡度很陡峭。這條線路，第一，海拔很高；第二，路都是亂石堆，新手沒法下腳；第三，風超級大，很容易失溫。