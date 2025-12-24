開電熱毯睡覺一夜沒翻身　21歲女患Ⅳ期壓瘡險「屁股報廢」

據內媒《紅星新聞》報道，21歲的女大學生小林開電熱毯睡覺並整夜未翻身，次日臀部劇痛被發現有紫紅色淤青，赴杭州市第一人民醫院就診。經診斷確診為Ⅳ期壓瘡，創面深達骶骨。經治療，小林傷口癒合良好，目前已順利出院。



醫生在為小林護理。（紅星新聞）

一晚沒翻身 次日臀部劇痛

21歲的大學生小林因長期頸椎疼痛休學在家，理療、針灸、止痛藥輪番上陣，疼痛卻如影隨形。今年年初的某個寒夜，小林偷偷服用了過量安眠藥，在藥物作用下，她沉睡如石，電熱毯的持續高溫包裹著她。次日，母親費力叫醒她，小林突然發現自己無法起身，屁股非常疼痛。

母親掀開她的衣服，發現她的屁股上赫然出現一塊巴掌大的紫紅色淤青。在家觀察不見好轉，且疼痛逐漸加劇後，母女二人於是前往醫院尋求幫助。

經診斷，小林確診壓瘡。她入院後，醫生立即為她安排了手術。醫生發現，小林骶尾部表面大約3×10cm的創面看似普通，實際上非常深，已直抵骶骨，是典型的Ⅳ期壓瘡。所幸經過及時有效的治療和護理，小林已恢復出院。

壓瘡嚴重時危及生命 長期久坐職場人易中招

壓瘡傷口分級示意圖。（圖源網絡）

壓瘡，又稱為褥瘡，即壓力性損傷，主要因身體局部長時間受到壓迫，導致組織缺血缺氧。作為一種可防可治卻常被忽視的併發症，它的危害遠比想像中嚴重，輕則皮膚紅腫破潰，重則引發感染、壞死，甚至危及生命。

醫生解釋，當皮膚持續受壓超過4小時，毛細血管就會閉塞；超過6小時，肌肉開始壞死。對於皮膚屏障功能減弱的群體，如老年人、營養不良者，以及患有血管損傷、低蛋白血症、糖尿病等疾病的患者，組織壞死進程會大大加速。臨床資料顯示，術後制動的患者、骨折臥床的年輕人、長期久坐的上班族，都可能因局部皮膚長期受壓而中招。

怎麼睡更健康？

幾種睡姿示意圖。（圖源網絡）

對絕大多數身體健康的人來說，最好選擇側臥或仰臥（雙腳與肩同寬自然分開）。

對一般人群來說，左側或右側臥位，無明顯差異。對於孕晚期人群，建議以左側臥位為主。側臥時，枕頭高度需要完全支撐頸椎和支撐頭部，讓頸椎平行於地面。在胸前可以放置枕頭，這樣可以良好地支撐上臂和小臂，讓肩關節平面垂直床面，保證肩不過度前伸，胸椎不產生過度旋轉。

仰臥睡時，脊柱壓力最小，且對於全身的肌肉和關節來說，不易偏離中立位，身體更容易放鬆和修復，是對脊柱友好的睡姿。仰臥時枕頭的高度不宜過高或過低，壓實後，與拳頭等高或略高為宜。並且枕頭需要放置到整個頸椎後側，完全承托住頸椎，讓其更好地放鬆。

此外，不建議整夜開啟電熱毯，長時間使用，可能帶來多種健康風險。