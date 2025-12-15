腦癌症狀｜古典第1美女何晴離世！小心6症狀+5食物傷腦增致癌風險

何晴｜腦癌症狀｜內地著名演員何晴於日前（12月13日）在北京離世，享年61歲，據內媒報道，她曾罹患腦瘤。究竟腦瘤是如何形成的？有什麼症狀？在日常生活中，又有哪些食物最傷大腦、增致癌風險？



腦瘤｜與病魔抗爭多年曾中風

何晴被譽為「古典第一美女」，也是唯一演遍四大名著的女演員。綜合內媒報道， 2015年何晴確診罹患腦瘤，經歷漫長艱苦的治療後於2016年短暫復出在電視劇《女醫·明妃傳》中挑戰反派角色「孫太后」，最後一次露面是在2023年與演員傅藝偉等人的聚會上。好友張山接受採訪時表示，「非常遺憾的是，後來得知她罹患腦瘤，還中風了」。何晴生前與病魔抗爭多年，最終不幸離世，其遺體告別儀式定於12月15日舉行。

腦瘤症狀｜嘔吐視力退 6常見症狀

腦瘤又叫「顱內腫瘤」，是腦部異常增生的組織，分為良性與惡性，其中腦癌就是惡性的腦腫瘤，癌細胞易擴散並侵犯周圍組織，而良性的腦腫瘤生長慢，若長在關鍵神經中樞位置同樣有嚴重後果。根據香港防癌基金會的資料顯示，腦腫瘤會有以下6個常見症狀：

1. 頭痛：通常早上醒來時最痛。

2. 嘔吐：與腸胃炎不同，腦瘤引起的嘔吐噁心感較短暫。

3. 癲癇：在全身或局部地方出現。

4. 視力減退： 看東西不清楚，有重影。

5. 肢體無力：如走路搖晃容易跌倒，手腳麻木等。

6. 認知改變：如性格大變，記憶力衰退。



腦瘤成因｜5種傷腦食物

若出現以上6情況無論嚴重與否請立即就醫。平時在生活中要注意以下幾種傷腦的垃圾食物，不可長期大量食用。

1. 酒精 易導致性格大變增腦癌風險

如啤酒、烈酒、紅白酒等，長期飲酒會直接殺死腦細胞，讓大腦整體體積縮小特別是負責決策的額葉，易導致性格大變，且酒精在體內代謝為乙醛，這是一級致癌物會增加腦部或其他癌症的風險。

酒精會在體內代謝為乙醛，增加腦部或其他癌症的風險。。（Sam Riz@unsplash）

建議：男性每日不超過2罐啤酒，女性不超1罐。



2. 加工肉品 引發大腦發炎增患神經膠質瘤的風險

如煙肉、火腿、熱狗、午餐肉罐頭、肉乾等加工肉品，含大量亞硝酸鹽，會穿過血腦屏障，引發大腦發炎，長期食用會增加患神經膠質瘤的風險。根據發表在《美國臨床營養學雜誌》的研究表示，每天多吃25克加工肉品，罹患失智症的風險增加44%，患阿茲海默症的風險則增加52%。

有研究表示，每天多吃25克加工肉品，患阿茲海默症的風險則增加52%。（Pavel Subbotin@unsplash）

建議：每周吃不超過1次，或吃香腸、煙肉時搭配富含維C的蔬果與水果。



3. 反式脂肪 導致反應遲鈍增失智症52%

反式脂肪是人工合成的不飽和脂肪，常見於人造奶油、炸物、餅乾、烘焙食品與罐頭食品等加工食品中，會導致細胞膜變硬，反應變遲鈍，甚至會增加中風與失智風險。根據發表於《神經學》的期刊表示，血液中反式脂肪濃度越高的人罹患失智症的風險增加約52%。

若長期食用餅乾等富含反式脂肪食品，罹患失智症的風險增加約52%。（Aditya Kulkarni@unsplash）

建議：若成分表中出現，「氫化植物油」、「植物乳化油」、「起酥油」、「人造奶油）」、「植脂末（奶精）」的食品請謹慎購買。



4. 含糖飲料 易致大腦萎縮記憶力差

如汽水、果汁、能量飲料等含糖飲料不僅導致肥胖和糖尿病還會讓大腦萎縮，記憶力與學習新事物的能力也會變差。

汽水、果汁、能量飲料等含糖飲料會導致肥胖、大腦萎縮，記憶力與學習新事物的能力變差。（Amanda Shepherd@unsplash）

建議：多喝白開水、無糖綠茶等，注意標榜「健康」的濃縮果汁或維他命飲料，含糖量可能比可樂還高，應謹慎飲用。



5. 高鹽食品 大腦供血不足腦細胞缺氧

如醃製醬菜、臘肉香腸、加工零食、即食麵、速食等高鹽食物，會讓血壓升高，使腦部的血管破裂，從而導致大腦供血不足，腦細胞缺氧。低鈉鹽功效｜降中風30%風險減10%死亡！護心腦血管4好處5族群不宜

醃製醬菜等高鹽食物，會讓血壓升高，使腦部的血管破裂，從而導致大腦供血不足。（little plant@unsplash）

建議：多吃含鉀豐富的食物（香蕉、菠菜）幫助排鈉。

