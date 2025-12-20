莊豪鋒專訪｜議政主菜「肯定是交通」　要求定兩跨海鐵路時間表

第八屆立法會選舉，實政圓桌地區總幹事莊豪鋒成功從該政黨召集人田北辰手中接棒，成為新界西北地區直選議員，作為新議會少數「一人黨」，莊豪鋒表明傾向不加入固定聯盟，以保持政策立場「原汁原味」。他又表示，將延續實政圓桌的傳統，將交通議題作為「主菜」，包括爭取大欖隧道非繁忙時間免費以及「洪欣鐵路」和「屯門沿岸鐵路」的時間表，強調若政府沒有提出，他將繼續奉行田北辰的立場，不會支持任何發展北都議題。



主張設立「防詐責任制」 促電訊商攔截可疑通訊

莊豪鋒畢業於城大電子工程學，指自己關注科技議題，一定優先整頓電訊詐騙，主張設立「防詐責任制」，要求電訊商對經其網絡發出的詐騙承擔部分責任，以促使他們主動攔截可疑通訊，認為「絕對可以打擊詐騙電話」。

不過，他強調，「我們的主菜肯定是交通」。他列出優先次序：首要是爭取大欖隧道非繁忙時間和一般時間免收費，以即時紓緩屯門公路擠塞；其次是要求政府制定兩條跨海鐵路時間表，即新界西北至市區及港島的「洪欣鐵路」和「屯門沿岸鐵路」。他強調，政府若不給鐵路時間表，將延續田北辰的「手口一致」，「我們對於所有北都發展都不會支持，投票也不會投支持票」。

另外，他還希望推動或加快屯門繞道和11號幹線落成的時間表、爭取網約車牌照數額有一萬個。他表示，這些目標是田北辰要他交的「功課」，同時也是自己是對選民的承諾，並指自己未來想要加入發展、交通、民政等事務委員會。

會否爭取擴大實政圓桌？ 莊豪鋒：看緣分

莊豪鋒當選，某程度上意味着「小政黨」在立法會仍有生存空間，但在議會中單打獨鬥並不容易。立法會其中一個協作平台G19日前重組，莊豪鋒雖然沒有加入，但卻與G19、 工聯會及勞聯議員合組了一張27人的名單，以增加加入事務委員會的機會。

訪問當天，莊豪鋒談及與其他議員直接結盟的疑慮，稱「作為聯盟大家要很多妥協，可能未必夠『原汁原味』」。他強調，未來會留意同事的發言和取態，邀請志同道合的深入討論，「如果我們提出的建議有道理，一定會感染到立法會同事，爭取政府接受我們的方案。」至於會不會拉攏新議員加入實政圓桌，他則指「看緣分，支持我們的人會繼續支持」。

莊豪鋒形容，「小政黨」的優勢是「轉身快」，田北辰可憑藉其人脈關係拿到最新最快的資訊，即時作出建議和回應傳媒，大政黨則「要經過很多溝通，面臨不同持份者壓力，比較久才能做出結論」。不過，他直言自己並無廣大人脈關係，將來仍要靠田北辰幫自己與高層和重要人物建立合作關係，但他不擔心日後公眾和傳媒會找田北辰，而非找他發表意見。

指圍標打擊力度不足 但不認同「業界爛透」

選舉前夕，大埔宏福苑發生五級火災，造成重大人員傷亡，許多候選人紛紛在政綱中加上相關議題，莊豪鋒亦就有騙徒冒充殉職消防員家屬募捐發表觀點，指防詐騙是其過去數年的工作重點，建議政府指定具阻嚇力法律，並承諾「會持續跟進此事，全力推動相關立法與執法工作」。

他表示，上任後首先想推動關於大廈管理和工程物料安全的議案，形容是「急社會所急」。他提出改革方向：首先，政府對建築物料的監應主動更主動，例如提高抽查比例，並增加透明度；同時，他建議政府加強支援「三無大廈」及老人較多的法團，例如協助審視維修項目的必要性，並倡議「拆細」大型工程以降低圍標誘因；此外，他形容「圍標問題在香港長期存在，打擊力度卻不足」，指首先要看是否有法可執，再看是否執法不嚴，

至於建築業界是如醫療衛生界立法會議員林哲玄所說的「爛透了」，還是僅為發展局局長甯漢豪形容的「害群之馬」，他則堅定稱「不覺得爛透了，我對香港政府，尤其是屋宇署有很大信心」。但他也表示，社會都看得到，就算只是一些「害群之馬」，也能帶來這麼慘痛的教訓，所以「絕不會草草了事，絕對會深入調查和改革」。