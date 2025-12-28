借款App未審批即過數　還款額遠超本金涉放高利貸　Apple介入核查

有內地iPhone用戶反映，Apple App Store 有借款App 疑放高利貸，他在未經過審核的情況下即被「強制放款」，且資金來源為私人帳戶，隨後還被引導下載一款無法在App Store檢索到的App聯繫客服。



《上游新聞》報道，河北承德市民宮先生反映，12月18日在App Store下載一款名為「臻有錢」的借款App，他填寫了身份證、銀行卡和手機號等信息後，並未看到任何審核流程，也沒有人臉識別及電話核實，卻在半小時內收到一筆來自私人帳戶的轉帳，共3500元（人民幣，下同）。

「臻有錢」App借款信息顯示，到期應還金額4970元。（上游新聞）

宮先生稱，借款信息顯示借款周期10天，到期應還金額4970元，「還款金額遠超本金，我想立刻取消借款」。他發現App內沒有客服電話和在線客服，只有一個「聯繫客服」鏈接，但點擊後頁面會提示需下載名為「密信」的App與客服溝通。

宮先生表示，安裝「密信」App需要在iPhone 進行信任設置，但他未能在App Store檢索到該App，懷疑其來源不明，因此未敢登錄，「整個過程讓我感覺非常不正常」。另他提到，另一款名為「蕓豆花」的借款App，其操作流程與前述App 幾乎一致。

宮先生收到3500元轉帳。借款信息顯示，借款周期10天，到期應還金額4970元。（上游新聞）

「臻有錢」App 引導用戶下載來源不明的App 與客服聯繫。（上游新聞）

App Store 顯示，「臻有錢」App的開發方為南京越勝茂網絡科技有限公司。天眼查信息數據顯示，該公司成立於2023年3月，法定代表人鮮某某，註冊資本100萬元，實繳資本為0。股權穿透信息顯示，該公司關聯控制的15家企業目前均顯示為註銷狀態。

國家企業信用信息公示系統顯示，南京越勝茂網絡科技有限公司已被市場監管部門列入經營異常名錄，原因是「通過登記的住所或經營場所無法聯繫」，並有「正在進行營業執照作廢聲明」提示。

該公司轄區南京江北新區管理委員會市場監督管理局的工作人員解釋稱，企業被列入經營異常，說明執法人員在註冊地址無法找到該公司，且無法取得聯繫，「3500元借款10天需還4970元，明顯涉嫌高利貸，建議向金融管理部門反映」。

「臻有錢」App開發方南京越勝茂網絡科技有限公司被列入經營異常。（上游新聞；國家企業信用信息公示系統）

南京市地方金融管理局工作人員表示，當事人可通過接訴渠道舉報，相關職能部門將依法核查。

12月27日，Apple客服表示，已接到宮先生關於相關借款App的舉報，相關職能部門正在核查調查中。