甘肅漢武帝雕塑被指似｢活埋｣　胡錫進呼籲包容藝術創作

中國網民在過去一周持續批評位於甘肅瓜州的雕塑作品《漢武雄風》，稱沙土中只露出漢武帝一個頭的場面似「活埋漢武帝」，並抨擊美籍雕塑家居心叵測。媒體人胡錫進發文呼籲，給藝術創作包容的空間，並給作者所合作的清華美院團隊多一些信任。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



河西走廊的漢武帝雕像。（@胡錫進）

在中國元旦假期旅行高峰期，有網民發出甘肅省瓜州戈壁灘上的《漢武雄風》雕塑。該雕塑以漢武帝為主題，但僅呈現漢武帝的頭部，人物眉頭緊皺，神情嚴肅。網民批評這座雕塑不僅面相紋路寓意不吉，且雕塑前擺放的七塊石頭是「七星鎖魂陣」，意味着鎖魂、斷脈，是為惡意設計，還有網民稱這是「頭顱落地」的意向。

據此前中新網的報道，《漢武雄風》位於瓜州戈壁國際雕塑藝術長廊，有多個大型雕塑作品。這座《漢武雄風》以絲綢之路為背景，由華裔青年雕塑家張萬興創作，展現了漢武帝的威嚴。

網民扒出，張萬興原名張萬新，畢業於魯迅美術學院，1996年出國後留美任教。創作者的留美背景讓許多網民對這一雕塑更加質疑，呼籲甘肅文旅拆除。甘肅文旅回應，項目非政府出資，非甘肅文旅主導，為清華大學美術學院的實踐創作項目。

《環球時報》前主編胡錫進星期六（1月3日）發文稱，雕像2020年落成，2024年甘肅文旅曾經發佈對雕像的宣傳，當時人們也問為什麼只有漢武帝的頭，沒有他的身體，解釋是：整個遼闊的河西走廊就是開疆拓土帝王漢武帝的身軀。那一解釋當時獲得大量點讚。然而時隔近2年，陰謀論的解讀突然佔了上風。

2年前的網民發言獲按讚。（胡錫進）

胡錫進說，之所以有這樣的變化，原因之一或許是如今的網上輿論對藝術等文化現象的審視變嚴厲了，過去幾年裏，有多個個性化的表達遭到網上輿論的口誅筆伐，這一背景下，這一波的敘事顯得言之鑿鑿。

胡錫進說，他主張對藝術家的表達方式多給一些尊重，「藝術創作需要更加包容、開放的空間和氛圍」，而對於創作者的爭議，胡錫進說，沒查到張萬興的政治傾向的報道，「他到底是什麼樣的人我不清楚，但是與他合作的清華美院值得多給予一些信任」。