廣東女工長髮捲入機器「眼眶到後頸頭皮完全撕脫」顱骨裸露急送院

廣東省順德市驚傳一起嚴重工安意外，一名女子的長髮不慎被機器捲入，導致頭皮大面積撕脫，頭皮自眼眶上緣延伸至耳後、後頸處幾乎完全撕脫，顱骨裸露，慘不忍睹，所幸緊急送醫搶救撿回一命。



《深圳新聞網》報導，這名38歲王姓女子在工作時，長髮不慎被機器捲入，院方指出，王女送醫時傷勢極為嚴重，根據檢查顯示，她的頭皮自眼眶上緣延伸至耳後、枕部及後頸處，幾乎「完全撕脫」，且顱骨大面積裸露、大量出血，到院時已出現失血性休克。

廣東順德38歲女子工作時，長髮不慎被機器捲入，救護車緊急將其送往急診科，經檢查，王女士頭皮自眼眶到後頸完全撕脫，顱骨大面積暴露。（微博@齊魯晚報）

手術歷經十餘小時 成功實施頭皮再植（慎入）：

院方隨即動員顱顏外科、麻醉科、急診科等聯合會診，緊急為王女實施頭皮再植手術，醫師需在顯微鏡下逐一吻合細小血管與組織，以恢復頭皮供血，手術歷經10多個小時。

主刀醫師表示：「頭皮血管細、範圍大，如果處理不及時，壞死風險非常高。這類手術往往是和時間賽跑。」所幸經過長時間手術，王女的頭皮成功再植，術後恢復良好，但由於傷勢嚴重，仍有感染、血管栓塞等風險，目前仍在加護病房治療。

醫師提醒，操作旋轉或傳動設備時，長髮務必紮好並戴上防護裝備：

長髮一旦被機器捲入，往往來不及反應，後果可能是毀滅性的。

