網紅報哈爾濱團遇地獄行程：6人逼4人房沖涼冇熱水　被罵不男不女

台灣網紅林進日前飛往哈爾濱旅遊卻遭遇「地獄級導遊」，不僅住宿條件惡劣、行程大幅縮水，事後更遭導遊以性取向進行人身攻擊，讓他氣憤在Instagram大吐苦水。



林進在Instagram限時動態連續發文透露，這趟六人行程每人團費高達人民幣6580元，光是團費就花了17萬台幣（約4.2萬港元）打底，後續還得額外支付遊樂園門票與雪服租借費用。然而實際體驗卻與預期天差地遠，原本以為是包車服務，最終卻得搭地鐵、徒步移動，此外，他還指控導遊接送延遲一個半小時，卻一句道歉都沒有。

台灣網紅林進（左）日前飛往哈爾濱旅遊後，連續發多篇ig限時動態抱怨自己碰到「地獄級導遊」的遭遇。（ig@lingin1209）

他控訴費用高昂的哈爾濱之旅，導遊的「不專業」卻層出不窮：

行程安排方面的問題更是層出不窮。林進憤怒控訴，天池、畫廊等預定景點沒去也不退費，導遊帶去的餐廳價格竟然翻了兩倍以上。

為了避開導遊推薦的餐廳，一行人過得戰戰兢兢，林進表示若不反抗「旅費絕對創新高」。住宿條件更是慘不忍睹。前兩天被安排住在像《上流寄生族》般的B1房，叫外賣竟要等一小時；第三天在雪鄉六個人擠四人房，不僅沒風景，連枕頭和水都要三催四請才補齊。第四天洗澡沒熱水，餐具髒到不行。

最後一天聲稱要升級房型，結果房間慘不忍睹，不僅瓷磚翹起、馬桶不穩、淋浴間發霉且桌上全是灰塵。林進無奈表示：

再補充一下，洗澡水量像阿公滴尿一樣。那幾天過著把行李拿出來，睡前再收回去的日子，超充實。

針對導遊自稱「服務周到」、「幫客戶穿雪鞋」並反控林進難搞，林進反駁導遊不僅沒替他準備好雪鞋，還租了尺寸完全不對的雙板，所謂的「全程幫助拍視頻（影片）」也是胡扯。此外，長白山溫泉酒店行程因導遊沒提醒要帶泳裝，導致一行人根本沒泡到溫泉，專業度徹底失蹤。最讓林進無法接受的是，事後導遊竟對他進行人身攻擊與造謠。

林進在貼文中痛批導遊：「現在給我扯不男不女？噁心死！你的不專業才讓人更反胃！」他無法接受對方因專業度不足被指責後，卻拿他的性取向做文章。這段慘痛經歷公開後引發網友熱烈討論，不少人替林進打抱不平，認為花了17萬台幣卻換來這種待遇，簡直是把遊客當肥羊在宰。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】