中國人柬埔寨綁架中國人！警救出9受害者拘5疑犯：長期對同胞下手
撰文：朱加樟
出版：更新：
柬埔寨警方近日破獲一宗中國人針對中國人綁架案件，成功解救9名中國籍受害者，並拘捕5名中國籍疑犯。
柬埔寨媒體《柬中時報》報道，當地警方通報稱，在1月2日，一名57歲的中國籍女子向警方報案稱，其34歲的兒子在柬埔寨遭人綁架，對方索要贖金5萬美元。
接報後，柬埔寨內政部刑事警方聯合特本克蒙省警方循線追查，最終鎖定受害者被關押地點。
在1月7日，警方展開突擊行動，當場解救9名受害者，並拘捕5名年齡介於27歲至40歲之間的中國籍男疑犯。警方初步調查顯示，該團夥長期以中國同胞為目標實施非法拘禁與敲詐勒索。
報道指，案發地點位於特本克蒙省博涅克列縣。
警方表示，目前5名疑犯已移交金邊市萬景崗區警察局立案偵辦，案件正依法進一步調查中。
太子集團陳志被遣送回國 外交部：打擊電騙是國際社會共同責任陳志被捕｜傳妻子是炫富網紅 家裏養鯊睡500萬床 女兒彈金鋼琴網紅柬埔寨街頭流浪 曾向父母索8萬多元 親人：已不能自主活動流浪柬埔寨網紅曾自認電詐園區高層女友 被問｢現在是盤總?｣咁答網紅柬埔寨流浪最新現狀曝光 母懷疑曾被控制：旁邊有人教她講話