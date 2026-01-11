中國人柬埔寨綁架中國人！警救出9受害者拘5疑犯：長期對同胞下手

柬埔寨警方近日破獲一宗中國人針對中國人綁架案件，成功解救9名中國籍受害者，並拘捕5名中國籍疑犯。



5名中國籍疑犯落網。（《柬中時報》）

柬埔寨媒體《柬中時報》報道，當地警方通報稱，在1月2日，一名57歲的中國籍女子向警方報案稱，其34歲的兒子在柬埔寨遭人綁架，對方索要贖金5萬美元。

接報後，柬埔寨內政部刑事警方聯合特本克蒙省警方循線追查，最終鎖定受害者被關押地點。

在1月7日，警方展開突擊行動，當場解救9名受害者，並拘捕5名年齡介於27歲至40歲之間的中國籍男疑犯。警方初步調查顯示，該團夥長期以中國同胞為目標實施非法拘禁與敲詐勒索。

報道指，案發地點位於特本克蒙省博涅克列縣。

警方表示，目前5名疑犯已移交金邊市萬景崗區警察局立案偵辦，案件正依法進一步調查中。