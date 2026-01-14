「30歲睡遍頂流」網紅司曉迪遭自家老闆起訴　要求歸還賬號加賠錢

內地網紅博主司曉迪（微博賬號@iamroosie）日前於微博突然發布多條爆料，自稱與鹿晗、檀健次、蔡徐坤、范丞丞、林更新、黄明昊、王安宇等十多名內地頂流男藝人存在私密關係，並曬出所謂「床照」、聊天記錄等「證據」，震驚內娛。



1月8日，司曉迪的經紀公司老闆王大發通過微博賬號「發發的記事本」發佈聲明，宣佈以「違反經紀合同」為由起訴旗下藝人司曉迪，並向被牽連的男藝人及公眾道歉，引發網絡關於「40片安眠藥」、「男藝人集體沉默」等爭議焦點的激烈討論。



司曉迪。(微博圖片)

王大發在微博中稱，司曉迪在2026年1月2日至3日期間，未經公司同意擅自在微博、抖音等平台發佈與鹿晗、范丞丞、林更新等十餘位男藝人的「親密關係」內容，並宣稱「30歲前睡遍頂流」，相關話題閱讀量破十億，嚴重違反《新媒體經紀代理協議》約定條款。

司曉迪曬出的床照。(微博圖片)

事發的第一時間，王大發及公司其他同事與司曉迪聯繫，試圖阻止她的「胡言亂語」，但司曉迪掛斷通話之後仍然在發。經多次詢問了解，司曉迪稱那天自己心情不好，偷吃了40片思諾思，但並非想輕生。在公司的內部會議中，王大發復盤發現司曉迪曾對她及其他員工「說下無數謊言」，她決定放棄公關，轉而起訴。

王大發曝與司曉迪的通話中，司曉迪稱吃藥不是為了自殺。（微博@發發的記事本）

在起訴狀中，王大發要求司曉迪名下所有社交媒體賬號歸公司所有；索賠違約金及經濟損失200萬元（人民幣）並申請法院凍結其賬號（禁止登錄、刪帖等操作）。

此帖引發了眾多爭議。關於服藥說法的真實性，有網民評論稱思諾思屬嚴格管制的二類精神藥品，單次處方量通常約幾片至十幾片，普通人幾乎無法合法獲取40片，質疑服藥說法是「將女性污名化為瘋女人」的公關手段。

王大發稱事發當天司曉迪服了40片安眠藥。（微博@發發的記事本）

也有網民指出，目前被牽連的男藝人僅發佈聲明稱司曉迪的言論為失實、誤導，但未真正起訴。王大發在影片中解釋，未起訴是因擔憂司曉迪的精神狀態，「輿論會譴責明星逼死人」。她還說，如果有其他藝人願意聯合起訴，她願意承擔律師費。部分網民認為，這反而「捶了」爆料的真實性。