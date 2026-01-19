大寒節氣｜專家示警4生肖恐「樂極生悲」　開運需避開這6個禁忌

二十四節氣大寒20日登場，這4生肖運勢衰！命理師斷言，6個大寒禁忌觸犯會衰，帶來不好的病症；另外，有4生肖會出事，警告「恐樂極生悲」，快看你有沒有上榜！



4生肖超衰

二十四節氣「大寒」從1月20日至2月3日。台灣命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，1月20日上午9點46分進入「大寒」，是二十四節氣中的最後一站，也是一年寒氣最盛之時。

楊登嵙直言，大寒這半個月，生肖屬鼠、馬、羊、豬者，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，建議放鬆身心休息；另外，出差或外出旅行必須注意安全第一，避免危險性運動，以免樂極生悲，應提高警惕。

相關圖輯：二十四節氣｜命理師列大寒兩件重要事 想增中獎運可穿這顏色衣服

+ 11

6個大寒禁忌、開運絕招

食的開運大法

1. 人們可以根據不同體質進行飲食調補。偏於陽虛的人食補以溫熱食物為宜，羊肉、雞肉等都屬於溫熱食物，偏於陰虛者以滋陰食物為宜，可以多食用鴨肉、鵝肉、木耳等。

2. 忌吃生冷瓜果、冰淇淋、冰凍飲料等，以免內外皆寒傷脾胃，如梨，西瓜，生菜，綠豆等寒性之物，少吃海鮮和冷飲，以及黏硬之物，如奶油，油炸食物等，以免加重腸胃負擔，造成消化不良。

3. 冬天宜養腎陽，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎作用。

衣的開運大法

1. 增添衣物防寒防風，俗云：大寒大寒，防風禦寒，外出之時要穿外套，戴上口罩，帽子和圍巾。

2. 防寒保暖，及時添衣，衣褲既要保暖性能好，又要柔軟寬鬆，不宜穿得過緊，以利於血液的流暢。

3. 冬天戴棉帽、如同穿棉襖。人的頭部是平衡整個身體熱量的最主要部位，若頭部受寒，極易引起感冒。

住的開運大法

1. 室內溫度保持在15~20℃為宜，不宜過高或過低；要減少去公共場所的次數。

2. 應每天開窗數次，以便空氣流通，將室內濁氣加速散去，讓陽光充盈室內，可保持乾燥。

【延伸閱讀】2026馬年運程｜犯太歲有好運各有4生肖 楊登嵙解析運勢宜忌注意（點擊放大瀏覽）

+ 17

行的開運大法

1. 大寒養生要順應冬季藏的原則，要早睡晚起，每天多睡1小時。早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚以潤五臟，從而增強身體的免疫力。對於上班族特別提倡早睡1小時。老年人尤其要注意不宜過早起床，晨練要推遲一些，最好待日出後再出門。

2. 在冬天，熬夜對身體的傷害比在其他季節更大。現在不少年輕人習慣熬夜，一到週末就長時間補覺，久而久之對健康相當不利。

3. 冬季夜長日短，人們也應適當調整作息時間，最好等到太陽升起後再起床。有些人因為工作原因，不得不天沒亮就起床，那更應儘量早睡。在冬季，最好能在晚上23點（子時）之前上床休息。

育的開運大法

1. 切忌運動過量，出汗太多，避免陽氣隨汗液而出，受到損傷。鍛鍊應根據自己的喜好，選擇快走、慢跑、廣場舞等。運動強度根據自己的身體狀況而定，以微微出汗最好，下雪天或室外溫度低於攝氏12度，最好暫停戶外鍛煉。

2. 冬季靜養還要格外重視養心、靜心，靜養並不意味著不動或少動。冬季進行適當運動還是有益的，但需要注意的是，冬季要避免劇烈運動，因爲大汗淋漓時，寒氣容易通過張開的毛孔侵入體內，容易使人生病。

3. 俗話說：「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗。」這說明不少人因為冬天天冷，就不願運動，其實冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，能夠預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。

樂的開運大法

不過度勞累，情緒穩定，保持良好的心境，切忌急躁和精神抑鬱。所謂暖身先暖心，心暖則身溫。意思是說心神旺盛，氣機通暢，血脈順和，全身四肢百骸才能溫暖，方可抵禦嚴冬酷寒的侵襲。

因此在大寒時節，我們應安心養性，怡神斂氣，尤其是老人家，因今年大寒前後適逢春節，兒孫滿堂，此時精神調養還應注意避免過喜或傷心，減少心腦疾病的發生。要注意保持心情舒暢，心境平和，使體內的氣血和順，不擾亂機體內閉藏的陽氣，做到「正氣存內，邪不可干」。

延伸閱讀：

3生肖注意！2026年貴人現身 「這些人」成最硬靠山

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

