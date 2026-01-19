河南學生持凳猛砸同學後腦　校方稱視角問題「沒打到」惹怒全網

河南鞏義市有學生在課室內用凳攻擊同學後腦，受害者遭重擊後一直低頭無法坐穩。片段流出後引發軒然大波，惟校方解釋「沒打到、是視角問題」，並指被打學生隔日已正常上課，被網民痛批是「睜眼說瞎話」，不少人更認為校方試圖「大事化小」，甚至有包庇暴力的嫌疑。目前，打人學生已被學校開除。鞏義市教育局已介入調查。



事發於1月13日，河南鞏義市京師杜甫公學。網傳影片顯示，一名坐在後排的男學生，拿取一張凳走到前排，砸向一名男同學的後腦，後者的頭部因受巨大的沖擊力撞向桌面，強撐坐起後一直低頭，打人者之後返回座位，其他同學則上前查看被打者的情況。

男學生用凳攻擊同學後腦。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，學校工作人員稱，被打學生已就醫檢查，「一點事都沒有，現在已經回學校上課了。實際沒打到，看著被打了，實際是視角的問題。嚇他的，學生能有那麽心狠嗎？打人的學生已經轉學」。

另一名工作人員表示，學校已處理此事，實際情況並非影片顯示般嚴重，被打學生次日已正常上課，打人學生被開除，「哪個學生都有衝動的時候，接受他應該有的懲罰，同時也給犯錯的學生一個成長機會」，又稱教育是勸人歸善，希望外界不要再打擾涉事的兩位同學。

打人者（紅圈示）之後返回座位；受害者遭重擊後強撐坐起，但一直低頭。（影片截圖）

轄區派出所的工作人員稱，經向校方了解，雙方應該已達成和解，被打學生沒有事，「只是看著動作比較大」。

片段在網上廣傳後引起極大關注，但校方「視角問題、沒打到、只是嚇他」的解釋被網民痛批「這能叫沒打到？學校睜眼說瞎話呢」，直指此事正是典型的校園霸凌行為，要求校方及相關部門必須嚴厲懲戒打人學生，不能以開除了事。

網民睇法：

開除後又轉學了，怎麽可能？開除是指開除學籍，學籍都沒了又怎麽可能轉學？

這能叫沒打到？學校睜眼說瞎話呢

可以判刑了

沒打到能有這種反應，你以為拍戲啊

學校把網友當傻子

什麽叫攻擊後腦，這就是故意傷害。

什麽仇什麽怨啊，這要是打準了腦幹直接癱瘓了

