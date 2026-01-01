內地花4萬元隆胸　僅半年多填充物已塌陷　睡覺還會「體內翻轉」

貴州省貴陽市一名女子，花費約4萬多人民幣做隆胸手術，豈料術後僅半年多就出現填充物翻轉、塌陷，睡覺翻身就「壓扁」，氣得投訴，但院方與她各說各話，至今仍各執一詞。



綜合內媒報導，這名晏姓女子表示，去年3月因胸部下垂問題，前往貴陽「利美康醫院」就診，在院方建議下，她選擇植入「寶儷水滴款假體」，並完成隆胸手術，手術費用共計4萬多人民幣。

貴州一女子隆胸後與院方發生爭議。（微博@百姓關注）

雙方爭執不下仍在協商：

然而同年9月，晏女半夜睡覺翻身時，突然感覺胸部異常疼痛：

當下就覺得不對勁，假體好像塌了。

她形容：「強忍疼痛撐到天亮，一早就趕到醫院。」

院方說，填充物出現翻轉，可能是「植入尺寸偏小，與胸部之間產生空隙，在動作牽拉下導致翻轉」。

事後，晏女氣得與院方起爭執，並前往大醫院檢查鑑定，但「利美康醫院」卻表示，該結果「不能證明假體本身有問題，只能作為參考」。

該院改口稱，填充物尺寸經過專業測量，翻轉發生的機率很低，至於晏女反映的胸部凹陷問題，院方稱「並不明顯」，這起糾紛雙方目前仍在協商。

