北海道旅遊「救命指南」教你慳錢防寒　網：手機防凍這方法超實用

隨著寒假到來，不少民眾前往北海道欣賞夢幻雪景、滑雪、泡溫泉並大啖海鮮。近日，有網友在網絡分享北海道「十大避雷指南」，從穿着、防寒到購物細節一次整理，幫助旅客減少踩雷。貼文一出，不少人直呼根本是「救命指南」。



隨著寒假到來，不少民眾前往北海道欣賞夢幻雪景、滑雪、泡溫泉並大啖海鮮。（Unsplash）

寒假瘋出國！北海道「生存指南」瘋傳

網友在Facebook社團「北海道旅遊好康報」分享自己的心得，整理出幾個實用建議：

1. 國內線手信注意退稅費用：在日本消費滿5,400日圓可免稅，但會加收免稅商品總價約1.55%的退稅手續費。

2. 防水防滑雪靴必備：雪靴高度需高於腳踝，外套建議防水或防潑水。

3. 攜帶輕便折疊袋：室內暖氣強，外套、圍巾、手套可直接收進袋內，行動更方便。

4. 住宿選離車站近：雪地拖行李非常吃力，酒店距離地鐵站越近越好。

5. 玩雪用品先在本地買：雪盆、滑草板、雪夾日本當地偏貴；部分酒店可免費借，玩雪手套一定要防水。

6. 睡衣不用太厚：薄長袖或短袖即可，冷氣調22～25度最舒適，暖氣過強反而容易口乾喉嚨痛。

7. 加強全身保濕：洗澡後全身與鼻腔擦乳液或凡士林，避免皮膚乾裂、脫妝與流鼻血。

8. 手信價格差不大：機場、市區商店、唐吉訶德（驚安の殿堂ドン・キホーテ，Don Don Donki）、UNIQLO價格幾乎一致，不必特地比價。

9. 帶異膚孩子要更留意：穿太悶可能爆疹子，室內外溫差大也可能引發暫時性冷熱性蕁麻疹，乳液務必隨身攜帶。

10. 低溫恐讓手機關機：室外一整天行程，建議在手機殼後貼一片足底用暖暖包保溫。

過來人淚推！拍樹冰拍到手機斷電 網驚：這招必學

攻略曝光後，隨即引發大批過來人共鳴。不少剛結束行程的網友紛紛留言認證：

真的非常實用，保濕沒做好臉會裂開！

更有旅客分享慘痛經驗，直呼在藏王山頂拍攝壯觀樹冰時，手機因低溫瞬間「黑畫面」直接關機，大力推薦這份清單簡直是新手前往北海道的「救命指南」，出發前一定要先存起來。不過也有專家提醒，替手機保暖時仍需注意安全，避免過度加熱，以免影響設備壽命。

