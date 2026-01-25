女子學賭神戴透視隱形眼鏡出老千 當場斷正竟稱：我還是輸牌了
撰文：許祺安
出版：更新：
日前一段影片在網絡瘋傳，一名內地女子打麻將時使用特殊隱形眼鏡「出老千」，被同桌的牌友識破報警。警方到場後，當場拆下女子的隱形眼鏡，女子才終於承認出老千，但還是狡辯說，「我雖然帶透視眼鏡，但還是輸牌了」。
重溫《賭神》「隱形液晶體顯影眼鏡」一幕
內媒報道，這種出老千的方式叫「透視麻將」，從表面上看，這些麻將和普通麻將沒有區別，民警把黃光鏡片放在手機鏡頭上模擬人的眼睛，就能清清楚楚看到每塊麻將牌都標好了對應的數字，這些數字是老千用藥水在麻將牌上印上去的特殊印記。借此，戴著特殊隱形眼鏡的嫌疑人就能成為只贏不輸的「賭神」。
此前，重慶酉陽警方也曾在一次行動中，即繳獲了十餘副同款作弊麻將。
2021年江蘇也曾發生一宗「透視眼鏡」詐騙案，一名華姓男子及王姓男子與友人開賭局時，偷偷戴上具有紫外線透視功能的隱形眼鏡，並用上配套的啤牌，一個月內詐騙了好友9萬多元人民幣。近日法院判華、王兩人詐騙罪成，分別入獄3年3個月及3年，另需罰款。
