秦嶺翠峰山徒步者墮崖1死1傷　救援隊冒雨雪搜救部分人跌入深坑

1月17日，西安某戶外俱樂部在陝西西安市秦嶺翠峰山徒步時，2人墮崖失聯。由於山上無路可走，亦無法確定失聯者的具體位置，救援隊面臨「地毯式搜尋」的極大挑戰，過程中更有救援隊員不慎跌入深坑。

山區日前迎來大範圍雨雪冰凍天氣，搜救難度與生還風險劇增。目前，翠峰山已封山禁峪，遊客不得上山。

1月25日，周至縣應急管理局通報，救援人員已尋回2名墮崖者，一人傷情輕微，另一人找到時已無生命體徵。



《紅星新聞》報道，參與救援的知情人士透露，該戶外俱樂部在周至縣秦嶺山脈的翠峰山徒步時，一名人員墮崖失聯，組織者發現後下崖嘗試搜救時亦遇險，最終由其他人員對外呼叫救援。1月18日，救援人員上山尋人。

周至縣氣象部門發布的天氣信息顯示，1月18日午後至20日夜間，周至縣迎來一次大範圍雨雪冰凍、降溫、吹風天氣過程，增加了救援難度。

翠峰山。（紅星新聞）

知情人表示，此次救援不在封禁路段，但翠峰山位於秦嶺海拔2000米以下的非核心區域，搜救仍有較大難度。

他續稱，此次依舊是地毯式救援，但難度在於無法確定失聯者的具體位置，「山上沒有路，都是我們自己在找人，漫山遍野地跑，無法確定具體的滑墜情況」，部分救援隊員還在途中跌入深坑，所幸沒有生命危險。

公開信息顯示，翠峰山位於周至縣翠峰鄉，2004年8月建立陜西翠峰山森林公園，佔地面積3918公頃，公園內設有導覽圖。公園東至駱峪河，西接眉縣湯峪河及太白山森林公園，南連厚畛子林場，北臨關中平原，主峰海拔1773.3米，距西安80公里。多個社交平台內可以搜到徒步愛好者發布的攻略。

官方通報：一人傷情輕微，另一人無生命體徵

1月25日，周至縣應急管理局通報，1月17日，西安市某戶外運動組織一行20餘人在周至縣翠峰山森林公園進行戶外活動時，一名女性參與者李某某在爬山時脫離隊伍，在自行選擇穿行路線時滑倒摔入山谷，其他戶外爬山人員聽到呼救後報警。

接到警情後，周至縣連夜組織縣應急管理局、公安局、秦嶺保護局、消防救援大隊、當地鎮村黨員幹部及群眾和藍天救援隊等展開搜救。

1月18日，救援隊伍成功將李某某救助下山，並將其迅速送往當地醫院救治，因其傷情輕微，於當日返回西安家中。

搜救期間，1月18日，救援指揮部又接到該戶外活動組織成員報稱，該戶外活動負責人孟某某於當晚由西安市趕至周至縣，獨自繞道翠峰山自行尋找李某某時，處於失聯狀態。

指揮部接報後，再次展開地毯式搜索，由於地形地貌複雜，天氣情況惡劣，經過連續7天的人工、設備、直升機等力量搜尋，1月24日，在一處崖壁下找到已無生命體徵的孟某某，有關善後工作正在有序進行中。