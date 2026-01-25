秦嶺翠峰山2名徒步者墮崖失聯　救援隊冒雨雪搜救部分人跌入深坑

1月17日，西安某戶外俱樂部在陝西西安市秦嶺翠峰山徒步時，2人墮崖失聯。由於山上無路可走，亦無法確定失聯者的具體位置，救援隊面臨「地毯式搜尋」的極大挑戰，過程中更有救援隊員不慎跌入深坑。

山區日前迎來大範圍雨雪冰凍天氣，搜救難度與生還風險劇增。目前，翠峰山已封山禁峪，遊客不得上山，救援隊持續搜救。



《紅星新聞》報道，參與救援的知情人士透露，該戶外俱樂部在周至縣秦嶺山脈的翠峰山徒步時，一名人員墮崖失聯，組織者發現後下崖嘗試搜救時亦遇險，最終由其他人員對外呼叫救援。1月18日，救援人員上山尋人。

周至縣氣象部門發布的天氣信息顯示，1月18日午後至20日夜間，周至縣迎來一次大範圍雨雪冰凍、降溫、吹風天氣過程，增加了救援難度。

翠峰山。（紅星新聞）

知情人表示，此次救援不在封禁路段，但翠峰山位於秦嶺海拔2000米以下的非核心區域，搜救仍有較大難度。

他續稱，此次依舊是地毯式救援，但難度在於無法確定失聯者的具體位置，「山上沒有路，都是我們自己在找人，漫山遍野地跑，無法確定具體的滑墜情況」，部分救援隊員還在途中跌入深坑，所幸沒有生命危險。

公開信息顯示，翠峰山位於周至縣翠峰鄉，2004年8月建立陜西翠峰山森林公園，佔地面積3918公頃，公園內設有導覽圖。公園東至駱峪河，西接眉縣湯峪河及太白山森林公園，南連厚畛子林場，北臨關中平原，主峰海拔1773.3米，距西安80公里。多個社交平台內可以搜到徒步愛好者發布的攻略。