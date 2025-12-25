84消毒液泡水壺上桌　顧客喝後食道腐蝕一個月未出院　多部門介入

近日，河南鄭州一家知名餐館的侍應用84消毒液泡水壺，另一服務員不知情直接倒給顧客喝，導致顧客食道腐蝕，如今一個多月尚未出院。12月24日，鄭東新區市場監督管理局工作人員表示，正在調查處理此事，會作出相應的處理。



11月21日中午，簡先生和朋友一行三人到鄭州合記燴麵眾意路店用餐，飲用了侍應在水壺中倒出來的水後感覺味道不對，水中有很大的酸味，向侍應反映情況後對方將水收走了，但並未告知簡先生水中添加的成分。

餐館監控。（來源：大河報）

當天下午，簡先生感受到不適，頭暈噁心並伴隨血壓飆升，於是及時趕往醫院就診。當晚與餐館溝通後才得知，店員用84消毒液泡水壺，他喝的是這個水壺裏的水。自己食道腐蝕受損後，每日只能吃蛋白粉等流食，一個月瘦了快20斤。84消毒液一般用來清潔廁所，這麼一家知名的餐館，竟然用來清潔餐具，真的讓他難以理解。

簡先生在醫院就醫。（來源：大河報）

84消毒液示意圖。（來源網絡）

84消毒液是一種以次氯酸鈉為主要成分的含氯消毒劑，為無色或淡黃色液體，具有刺激性氣味，有效氯含量為5.5%-6.5%，廣泛用於賓館、旅遊、醫院、食品加工行業、家庭等的衛生消毒。

84消毒液對皮膚和口腔黏膜具有腐蝕性和刺激性，如果直接接觸原液會有輕微的疼痛感。次氯酸鈉溶液放出的游離氯有可能引起中毒。

氯氣中毒的明顯症狀是發生劇烈的咳嗽。症狀重時，會發生肺水腫，造成呼吸困難而致死亡。由食道進入人體的氯氣會使人噁心、嘔吐、胸口疼痛和腹瀉。1L空氣中最多可允許含氯氣0.001mg，超過這個量就會引起人體中毒。

12月24日上午，鄭州合記燴麵（眾意路店）有關負責人向媒體表示，店裏平時不允許這樣做，有個侍應為了圖省事，私自將原本用作打掃衛生的84消毒液，滴了一滴清洗水壺，泡了一個多小時忘記了，另一名服務員不知情拎上了餐桌，剛好簡先生喝後發現了異常，與簡先生同行的人喝的是之前的一壺沒有問題的水。事發後，轄區市監所已到店檢查工作，店方已進行整改，涉事女員工50多歲，已作出深刻檢討，並調崗到後廚。

「店方一直在積極地配合治療，昨天還去醫院看望了。」上述負責人稱，店方多次共預繳了2萬多元（人民幣，下同）醫療費，目前簡先生只花了8000多元，還沒有提出具體的賠償訴求，此事市消協和轄區市場監管部門均已介入。

鄭州市鄭東新區市監局工作人員表示，事發後有工作人員到場，此事仍在調查中，待調查清楚所有的事實，會作出相應的處理。

鄭州合記燴面（眾意路店）。（極目新聞）

公開信息顯示，合記燴麵是由鄭州市飲食有限責任公司獨家經營的風味名吃，它發源於鄭州本地，2011年被商務部認定為「中華老字型大小」。