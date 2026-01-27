山東買家惡意退貨咒商家「孩子落地獄」惹眾怒　身份曝光被解僱

近日，一名廣東網店商家發拍片哭訴，稱有山東買家網購童裝後，將已穿過並弄髒的衣服惡意退貨，遭拒絕後連續發信息咒駡「趕快投胎」、「孩子下地獄」。事件在網上發酵，引發大批網民憤怒。



隨後有網民起底買家身份，發現她是山東省濱州市惠民縣當地融媒體記者。迫於輿論壓力，她連發兩條影片公開道歉，之後當地融媒體中心發佈公告，指與對方解除勞動關係。



一名網店商家發影片哭泣，稱有山東買家惡意退款還詛咒她。（網絡圖片）

商家稱，這名山東買家退回來的衣服有污穢，因此沒辦法退款。（網絡圖片）

因為退款不成，買家多次發信息咒駡商家。（網絡圖片）

不爽商家拒退款 連發惡毒詛咒

《網易新聞》報道，1月24日，網店商家在網上發影片維權，稱一名山東濱州惠民縣買家先後購買兩件不同尺碼童裝（90碼及110碼），事後將穿髒的90碼童裝冒充110碼新品申請退貨，但因退回的衣服太髒，只能拒絕退款。

買家之後連續6次發起退款申請，並在後台發消息辱駡商家「明天你家有好事降臨」、「你家孩子下地獄」、「趕快投胎」、「關門大吉」等。

看到買家發的惡毒詛咒，商家情緒奔潰公開事件並崩潰質問，「人心怎能壞到這種地步，哪怕我的店舖不開了，我也要曝光」。

網民起底身份 買家職業被揭

不少網民看到商家哭訴的影片，紛紛指責買家無良缺德。隨後有網民起底，買家是山東濱州惠民縣融媒體中心的記者王馨。

由於網民強烈聲討，王馨24日晚連發兩條影片公開道歉，稱因「孕期脾氣不穩定」才說那些氣話，強調已與單位解除勞動合同。

1月25日，惠民縣融媒體中心發布聲明，指王馨已主動提出辭職申請，媒體中心同意其離職申請，即日起解除勞動關係。