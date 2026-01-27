曾笑稱藥物｢飯後小甜點｣　10歲抗癌王子豪豪去世　父：孩子解脫了

早前，曾以一句稚嫩而堅強的「王子，請恢復健康，永不復發」感動全網的貴州10歲白血病男孩豪豪，病情急轉直下，讓無數人心痛不已。這個被網友親切稱為「抗癌小王子」的孩子，從4歲確診急性髓系白血病以來，經歷了漫長而艱辛的抗病之路，卻面臨極為嚴峻的局面。1月27日凌晨，牽動無數網友心弦的豪豪最終還是不敵病魔，在北京離世。他的父親李先生哽咽著告訴媒體，孩子解脫了，不會再痛了。



據家人透露，豪豪在生命最後階段已陷入昏迷，沒有留下太多話語，走得相對安詳，不再承受打針吃藥的痛苦。家人表示，將處理後事後帶他回貴州老家安葬，讓這個曾夢想當警察的小男孩，按自己的心願「穿上警服」回家。

豪豪以笑抗病魔。（大皖新聞）

豪豪以笑抗病魔。（影片截圖）

4歲確診歷經17次化療

豪豪2015年出生，2020年僅4歲多時，因腿部和手臂頻繁出現瘀青，被確診患上急性髓系白血病，從此展開漫長抗爭之路。他經歷了17次化療、15次放療、2次骨髓移植，期間多次面對復發、嚴重排異反應，甚至一度出現視力問題，眼睛幾乎無法睜開。但這個被病友和網友稱為「小太陽」、「抗癌小王子」的男孩，始終用燦爛笑容面對病魔。

2023年2月起，豪豪開始在短片平台分享生活，把化療比作「打敗小怪獸」，把藥物戲稱為「飯後小甜點」。他曾在影片中對鏡頭比出招牌剪刀手，稚氣十足地說：「你說：王子，請恢復健康，永不復發！」這句話迅速走紅，短短幾天收到超過20萬條網友祝福，留言區整齊劃一地刷屏「王子，請恢復健康！永不復發！」他的樂觀與堅強感染了無數人。

即便病痛纏身，豪豪仍保持童真與溫暖。他會安慰哭泣的媽媽「媽媽你別哭啊」，眼睛出問題時自嘲「電影裡的海盜只有一隻眼睛也挺酷的」；難受時刷短視頻分散注意力，還熟知各種網路熱梗。2023年12月，他曾在採訪中說出夢想：像其他小朋友一樣背書包上學。他還唱過一首歌：「等到我們長大，夢想都開花，我帶你們去看，天涯海角的浪花……」

豪豪與媽媽。（紫牛新聞）

從短暫迴光返照到「像根弦一樣隨時斷掉」

2024年，豪豪病情一度趨穩，得以回家鄉休養，一家人迎來難得的平靜時光。然而，後續複查結果打破希望：體內白血病細胞難以清除，惡性病灶已無有效控制手段。2025年12月29日，他經歷一次極凶險搶救，醫生一度認為難以過元旦，但他憑超強意志再次挺過。

進入2026年，病情急轉直下。1月8日前後，父親李先生向媒體坦言，孩子「像根弦一樣，隨時可能斷掉」，治療已無效，再用昂貴藥物只會增加痛苦。家人心願從「治好」轉為「讓他舒服一點」，選擇靜靜陪伴。無數網友湧來問候與捐款，但父親婉拒，認為如果還有治療希望，他們不會推辭，但現在不想再消耗大家的愛心。

豪豪曾以一句稚嫩而堅強的「王子，請恢復健康，永不復發」感動全網。（影片截圖）

為了守護豪豪最後的純真，家人編織溫柔謊言，隱瞞真實病情。他仍憧憬出院後帶弟弟露營、吃燒烤，偶爾刷手機找自己影片。父親悄悄拉黑他的帳號，只為能多陪他，回答孩子疑問時輕聲說：「這幾天爸爸想好好陪你。」

豪豪曾勸父母：「如果我沒了，你們再生個小孩吧。」生命末期，他最放不下的仍是爸爸媽媽，清醒時叮囑他們「不要崩潰，不要難過，好好生活」。這個用笑容傳遞「好好愛這個世界」的男孩，曾給無數人帶來力量與希望。雖然他沒能等到夢想開花，卻以堅韌與溫暖，永遠成為許多人心中的小王子。