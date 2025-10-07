大閘蟹｜港人中秋假北上買蟹食蟹　深圳盒馬鮮生平港蟹店平三分一

【大閘蟹／盒馬鮮生／永輝超市／京東／價目表】內地大閘蟹時隔9年終於恢復直運本港，即蟹商的運輸成本減價，消費者或不必再捱貴蟹，惟近年港人掀起北上吃蟹熱潮，究竟內地與香港的大閘蟹最新價格又是如何？



《香港01》記者今日（7日，中秋節翌日）到羅湖及福田的盒馬鮮生及永輝超市觀察，發現已聚集大量港人選購大閘蟹，根據價錢牌顯示，視乎性別、重量及產地，每隻索價約39.3至87.4港元，當中以陽澄湖雌蟹最貴。



至於香港某知名蟹店近日每隻大閘蟹索價60元至168港元不等；而內地網購平台方面，京東商城其中一款大閘蟹中秋禮盒平均每隻14.2港元。換言之，盒馬鮮生一隻約3至3.5「港両」重的大閘蟹賣約40港元，比九龍城一間大閘蟹專賣店賣60港元平三分一。有市民更直言兩地出售的大閘蟹質素差不多，認為減價一至兩成並不吸引。下文詳盡列出兩地大閘蟹的價錢差距。



10月7日，深圳盒馬鮮生皇庭廣場店開始出售大閘蟹。（歐陽德浩攝）

10月7日，深圳永輝超市金光華店開始出售大閘蟹。（歐陽德浩攝）

內地電商平台京東也加入大閘蟹戰團，推出「關口取蟹」方案搶客。圖為福田口岸自提點。（歐陽德浩攝）

（香港01製圖）

內地相隔9年再准大閘蟹直送香港料有助降低售價

自從2016年食安中心驗出大閘蟹樣本含致癌物二噁英超標後，內地不再發出供港批文。不過環境生態局上周六（4日）公布，首兩批共300公斤來自江蘇省的大閘蟹已直接運抵本港，即毋須再輾轉經過日韓運往本港，蟹商的運輸成本得以降低，消費者或不必再捱貴蟹。其實近年港人掀起北上吃蟹熱潮，究竟今年內地與香港的大閘蟹價格又是如何？

深圳兩間連鎖超市大閘蟹售約39.3至87.4港元 陽澄湖雌蟹最貴

《香港01》記者今日分別到深圳羅湖及福田兩間超市觀察，兩店同樣聚集大量港人選購大閘蟹，部份人更急不及待即場蒸熟品嚐。而根據價錢牌顯示，視乎大閘蟹的性別、重量及產地，每隻索價人民幣35.9元至79.9元不等（約39.3至87.4港元），當中以陽澄湖大閘蟹的雌蟹最貴。

10月7日，深圳盒馬鮮生及永輝超市兩店同樣聚集大量港人選購大閘蟹。（歐陽德浩攝）

內地電商平台京東推「關口取蟹」搶客

除了實體門店外，內地電商平台京東也加入大閘蟹戰團，推出「關口取蟹」方案搶客。香港用戶在網上訂蟹48小時內，可在港深共4個跨境口岸的自提點取貨。根據蟹類排行榜顯示，首3名都是中秋禮盒裝，視乎產地、重量及數量，索價人民幣77.76元至191.76元不等（約85至209.6港元）。

10月7日，深圳盒馬鮮生及永輝超市兩店同樣聚集大量港人選購大閘蟹。（歐陽德浩攝）

10月7日，深圳盒馬鮮生及永輝超市兩店同樣聚集大量港人選購大閘蟹。（歐陽德浩攝）

九龍城蟹店每隻索價60至168元不等

另一邊廂，香港九龍城一間知名蟹商日前透露，由於節省了運費成本，每隻大閘蟹的零售價可降低約20元，首批百多斤直運本港的大閘蟹極速沽清。根據價錢牌顯示，沒有標示養殖湖的江蘇大閘蟹，同樣視乎性別及重量，每隻索價60元至168元不等，若顧客購買6至8隻以上，則可享有優惠價錢。

▼盒馬鮮生皇庭廣場店大閘蟹價錢牌▼



▼京東商城大閘蟹榜單首3名價錢▼



▼永輝超市金光華商場大閘蟹價錢牌▼



▼香港九龍城某知名蟹商大閘蟹價錢牌▼



由於內地與香港的重量單位「両」的換算不同，內地一両約50克、香港一両則約37.8克，加上各店大閘蟹的種類繁多，香港蟹商並無列明產自陽澄湖，因此下表所有重量單位換算至「克」，並以重量相近的非陽澄湖雌蟹，再全部換算至港元比較兩地的價錢。

盒馬鮮生︰盒馬鮮活大閘蟹／115克至135克／約39.3港元

永輝超市︰鮮活大閘蟹／135克至150克／約54.6港元

京東商城︰蟹鉗莊鮮活大閘蟹中秋禮盒／115克至130克／平均每隻14.2港元

香港蟹商︰江蘇大閘蟹／約132克／60港元



消費者需注意，內地與香港的重量單位「両」的換算不同，內地一両約50克、香港一両則約37.8克。（歐陽德浩攝）

香港蟹店大閘蟹最貴 較盒馬鮮生高出52.7%

換言之，即使香港出售的江蘇大閘蟹毋須再「遊飛機河」，但定價還是最高，較京東商城貴3.2倍，分別較永輝超市及盒馬鮮生貴9.9及52.7%。另外值得一提是，由於永輝超市最輕身的大閘蟹為135克至150克，無法與另外3間商戶作公平比較，但其售價仍較香港蟹商便宜。

以盒馬鮮生鮮活大閘蟹比較，一隻115克至135克（約3至3.5港両）的大閘蟹約售39.3港元，而香港九龍城蟹店約132克（約3.5港両）重賣60港元，盒馬鮮生平三分一或20港元。

店員不斷向大閘蟹噴水，以維持牠們濕潤和活力。（歐陽德浩攝）

京東商城買大閘蟹需要等待一至兩日

至於京東商城的大閘蟹最便宜，不過顧客無法即時享用，需要等待一至兩日，待大閘蟹由江蘇運抵自提點才可領取，再加上商家普遍推行「買愈多愈平」，估計相對於單隻大閘蟹的零售價，禮盒裝平均價格則會更低。

盒馬鮮生吊起醒目的告示牌，標榜「大閘蟹不肥包退」。（歐陽德浩攝）

盒馬鮮生標榜「大閘蟹不肥包退」 京東提供死蟹補償或退款保障

此外，各店都強調會提供售後服務，例如盒馬鮮生及永輝超市同樣設有告示牌，講明可提供免費即蒸服務，盒馬鮮生更標榜「大閘蟹不肥包退」；京東商城則列明大閘蟹在簽收後6小時死亡，可在系統內上傳證明，向客服申請補償或退款等。

盒馬鮮生告示牌講明可提供免費即蒸服務。（歐陽德浩攝）

市民中秋假期專程北上只為吃大閘蟹

深受港人歡迎的盒馬鮮生皇庭廣場店下午（7日）人頭湧湧，美食廣場內更有多名港人在品嚐大閘蟹，現場香氣四溢。其中不願上境的蟹迷屈先生今日趁假期專程北上，只為吃陽澄湖大閘蟹，大讚味道不錯及價錢吸引，又稱香港酒樓的價格昂貴，較盒馬鮮生貴兩至三倍。

盒馬鮮生及永輝超市都提供免費即蒸服務。（歐陽德浩攝）

香港蟹店減價一至兩成不吸引 讚內地超市一條龍服務

其後記者向他講述由於內地大閘蟹終可直抵本港，蟹商將會降價。屈先生則表示兩地出售的大閘蟹質素差不多，認為減價一至兩成並不吸引，售價仍然遠高於內地。「我都會上返嚟呢度食，呢度嗰個選擇多，同埋可以話係一條龍服務啦，咩都有得食。」

余太指兩地大閘蟹的價格差距不大。（歐陽德浩攝）

另有市民留港吃蟹 因香港食物安全保障度高

不過也有港人持相反意見，蟹迷余先生趁假期攜同家人北上玩樂，他品嚐盒馬鮮生的大閘蟹後，強調會支持香港蟹商，認為香港食物安全的保障度高。在旁的余太則不滿超市沒有提供拆蟹工具，又指兩地價格差距不大，「呢度食100蚊，香港食都係160蚊咋。」