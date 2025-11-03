小米Xiaomi S Pro Mini LED屏幕2026實測｜聲色畫超越同級之作

小米Xiaomi S Pro Mini LED智慧顯示屏2026實測｜想選購一台抵玩又有質素的電視屏幕時，不再滿足於「有畫面」，而是追求更高層次的畫質、音效與智能體驗。Mini LED 等高端顯示技術，以及 Dolby Vision、Dolby Atmos 等影院級規格，已逐漸成為市場焦點。小米早前推出的「Xiaomi 智慧顯示器 S Pro Mini LED 2026」系列，其中 55 吋型號更開出三千左右的震撼價格，將 Mini LED 技術普及化。



記者入手了這台 55 吋型號，經過親身實測後，它的綜合表現，特別是其核心畫質，確實遠超記者對這個價位產品的預期。對於預算有限，又渴望升級客廳影音體驗的用家而言，這絕對是一款「超抵玩」的誠意之作。

小米Xiaomi S Pro Mini LED屏幕2026實測（黃寶瑩 攝）

Mini LED技術下放 亮麗色彩與對比度超乎預期

評測一台顯示器，畫質永遠是靈魂所在。老實說，在開箱啟動前，對於三千餘元價位的 Mini LED 表現是抱持著一定保留的。然而，當真正播放熟悉的 4K 影片時，那份驚喜感卻是實實在在的。今次實試播放Netflix以及Disney+不同的電影，S Pro 2026 所採用的 QD-Mini LED 技術，是其高畫質的關鍵。有別於傳統側光式或直下式 LED，Mini LED 透過數以千計的微小 LED 顆粒實現更精細的分區控光。反映在實際觀感上，其黑位表現遠勝同價位的傳統 LCD 電視，雖然未及 OLED 的純黑，但已能呈現出深邃的暗部細節，高光位的亮度亦非常充足。

小米Xiaomi S Pro Mini LED屏幕睇戲效果比想像中出色（黃寶瑩 攝）

在播放支援 Dolby Vision 或 HDR10+ 的電影內容時，畫面的立體感和色彩飽和度尤為突出。因為當中配置了小米視覺引擎 Visual Engine Pro，配合量子點增強技術，色彩的鮮活度與準確性均有保證。實測觀看 Netflix 上的電影、動畫時，鮮豔色彩均能亮麗呈現，對比度表現令人滿意。

更值得一讚的是，新機採用的低反射技術在此時便發揮了作用，能有效減少眩光干擾，即使在光猛環境下，畫面依然保持清晰銳利，這對於「全天候」觀影而言是一項非常實用的功能。

內置Google TV與AirPlay 告別電視盒子

在這個串流媒體主宰一切的時代，智能系統的流暢度與擴展性，其重要性已不下於畫質本身。S Pro 2026 搭載了 Google TV 系統，開機即用的介面，用家可以無縫登入 Google 帳戶，並在 Google Play 中下載不同的應用程式。常用的 YouTube、Netflix、Disney+ 等國際串流平台，均能完美支援 4K 及 HDR 內容，操作流暢。

內置Google TV系統，可以安裝不同app睇電視（黃寶瑩 攝）

即使此機沒有傳統的天線插口，但透過 Google TV 平台，安裝「myTV SUPER」等本地電視台 App 亦絕無難度，觀看直播頻道或點播節目完全不成問題。對於 Apple 用家而言，內置 Apple AirPlay 支援更是錦上添花。實測中，無論是使用 iPhone 投放相片、分享生活影片，抑或鏡像螢幕內容，整個過程都非常簡單直接，反應迅速，進一步打通了手機與大螢幕之間的壁壘。配合 Wi-Fi 6 技術，確保了高畫質串流的穩定性，整體智能體驗相當完善。

最正是對應AirPlay，可以直接投影iPhone畫面至屏幕之上（黃寶瑩 攝）

沉浸式聲畫體驗：Harman音效加持與AI玩味功能

小米今次顯然在音響上下了功夫，為 S Pro 2026 配備了雙 15W 揚聲器，並有 Harman AudioEFX 哈曼音效調校技術加持。實測觀看電影時，這套音響系統的表現確實帶來驚喜。其「臨場感」相當出眾，人聲對白清晰，背景的爆破音效亦有一定厚度，絕非「聽個響」的水平。而且玩Switch 2打機時，大玩Mario Kart及Donkey Kong時臨場感及打擊感都非常不錯，令人意外。

內置 Harman AudioEFX 哈曼音效調校技術加持（黃寶瑩 攝）

打機效果都相當不錯（黃寶瑩 攝）

新機對應 Dolby Atmos 杜比全景聲，亦為聲音帶來了更佳的空間感和包圍感。對於居住空間有限，或不想額外添置 Soundbar 的用家而言，這套內置音響系統足夠應付日常觀影及煲劇需求。

在核心功能之外，小米亦加入了一些有趣的 AI 玩味功能。例如其 AI 製作 Wallpaper（桌布）功能，用家只需簡單指令，系統便能生成風格各異的有趣桌布，為待機畫面增添了不少個性化樂趣。配合支援語音操作及文字輸入的遙控器，無論是搜尋影片或操作功能，便利性都算不錯。

（黃寶瑩 攝）

三千餘元定價 超抵玩55吋影院市場

在外觀設計上，Xiaomi S Pro 2026 採用了時下流行的極窄邊框設計，亮屏後的視覺沉浸感頗強。誠如筆者觀察，其機身側面確實稍厚，但考慮到它需要容納 Mini LED 背光模組以及那套效果不俗的 30W Harman 喇叭系統，這種厚度上的取捨是完全可以理解和接受的，對日常觀感亦不構成任何影響。

三千餘元的55吋大電視屏幕，十分抵玩。（黃寶瑩 攝）

總結而言，Xiaomi 智慧顯示器 S Pro Mini LED 55" 2026 是一款比想像中還要好的產品。以三千餘元的價位上，同時提供了「高階 Mini LED 畫質」、「完善的 Google TV 智能生態」以及「超越標準的 Harman 調校音響」這三大核心優勢。實測中感受最深的，是它幾乎沒有明顯的缺陷，每一項功能都切實地提升了用家體驗。