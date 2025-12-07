蘋果、華為、小米旗艦手機耐摔對決　iPhone竟率先出局？結果驚喜

近日，內地一數碼博主「新評科技」發布華為Mate 80 Pro Max、iPhone 17 Pro Max、小米17 Pro Max三款旗艦機耐摔測試視頻。



這次他以23997人民幣成本購入零售機，通過多場景跌落實驗驗證三款機型防護能力。

測試從1米高度開始，在木地板、大理石、花崗岩、青石板四種地面材質下，三款手機正背面均無損傷。

升至1.5米後，iPhone 17 Pro Max先「出局」，其第二代超瓷晶面板在青石板跌落時碎裂，推測或因機身自重較重、重量分佈不均所致；小米17 Pro Max背屏出現壞點但觸控正常；華為Mate80 Pro Max則完好無損。

2米高度測試中，小米17 Pro Max背屏徹底碎裂且局部內屏失效，退出測試；華為Mate80 Pro Max憑藉全金屬玄武架構與第二代崑崙玻璃，正背面依舊完好。

四角跌落測試裏，1.5米高度時iPhone 17 Pro Max屏幕保護玻璃分層，2米時屏幕報廢；小米17 Pro Max機身中框嚴重變形，但屏幕得以保全；華為Mate80 Pro Max僅中框輕微凹陷，功能全部正常，金屬中框硬度優勢凸顯。

最終柏油馬路測試，華為Mate 80 Pro Max在1米時高度落下時崑崙玻璃受損，退出比賽。而小米17 Pro Max硬抗1.5米高度屏幕也沒碎，連摔了3次才摔碎。

此次測試顯示，華為Mate 80 Pro Max背面和中框耐摔性最優，而小米17 Pro Max正面屏幕最耐摔。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】