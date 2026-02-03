周生生｢足金｣吊墜戴一日刮花　被指檢測出含鐵銀鈀　監管部門介入

近日，廣東清遠的李女士向消費者投訴平台反映，她新購買的周生生足金福袋吊墜佩戴一天後被刮花，並出現白色痕跡。她將吊墜送檢後，發現不同點位的金含量數據存在差異，據此要求退貨時遭到商家拒絕。隨後，李女士向市場監管局提交投訴。周生生方面稱「可單獨退貨」，並表示願意安排工作人員陪同前往國家認可的權威珠寶檢測機構檢測。



李女士稱新購買的吊墜佩戴一天後被刮花，並出現白色痕跡。（央廣網）

李女士新購買的周生生足金福袋吊墜和足金小羊吊墜。（央廣網）

官媒《央廣網》報道，李女士於1月5日在清遠市遠盈時代的周生生店購買了一個足金福袋吊墜和一個足金小羊吊墜。據李女士描述，她1月13日晚才將飾品佩戴上身，其中的足金福袋吊墜佩戴一天便被刮花並露出白色痕跡。1月17日，李女士前往周生生門店溝通，門店懷疑是她佩戴不當導致，並提出返廠修復的售後方案，但李女士認為，該飾品可能存在質量問題，提出退貨遭到拒絕。

1月27日，李女士前往某從事黃金回收業務的門店，對福袋吊墜進行光譜檢測。「我前後測了七八次，換了好多個點位，測了很多地方都不純。」李女士指，檢測過程中，工作人員擔心吊墜「刮到了鐵」，特意對福袋吊墜進行了清洗，結果洗完之後檢測結果還是含有其他物質，黃金純度依然不達標。

李女士將吊墜送去檢測，發現不同點位黃金純度不達標。（央廣網）

李女士提供的檢測結果照片及影片顯示，該吊墜純度最高點位金含量為99.99%，但其他點位的檢測結果卻出現了不同的數據：其中一個點位金含量為96.21%，另一個點位為83.35%，最低的一個點位僅為64.37%。金含量最高點位和最低點位相差35.62%。此外，檢測結果照片還顯示，吊墜中含有鐵、銀、鈀等多種其他金屬元素。

在退貨訴求遭到門店拒絕後，李女士通過12315App提交了相關投訴。市場監督管理所相關工作人員確認已接到李女士的投訴，並查看了其提供的光譜檢測結果。關於李女士提供的光譜檢測結果，該工作人員表示，由於此次檢測是李女士私下單獨進行的，難以保證結果的準確性、客觀性，因此建議雙方協商將福袋吊墜送往第三方專業機構進行正式鑑定。

1月30日，周生生方面稱「可以單獨退貨」，並表示因未知李女士檢驗機構及檢驗方法，無法核實其檢測結果。如需進一步確認，可安排工作人員陪同前往國家認可的權威珠寶檢測機構檢測。2月3日，周生生發佈情況通報，表示高度重視顧客反映的相關事宜，正積極開展相關工作，相關進展將及時同步。