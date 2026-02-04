立春開運5大吉時＋8大禁忌　4大生肖要躲春！忌剪髪、染髪、探病

今年新曆2月4日凌晨4時3分迎來農曆新年首個節氣「立春」，這天也是1年中的「4立」之首，台灣命理專家高宏寓提醒，這天要注意8項禁忌，尤其是2026丙午馬年犯太歲的4個生肖，建議「躲春」別熬夜。



命理專家高宏寓分享，2026丙午馬年五行水、火失衡，命理角度上，容易出現情緒焦慮、人心焦躁或爛桃花和小人糾纏、社會衝突等等負面事件，「離火中虛」也會有睜眼說瞎話、剛烈過度而不節制的狀況。

而立春是1年中「4立」之首，4立即立春、立夏、立秋和立冬，立春象徵萬物萌芽的生機，可多注意氣血循環、感冒等健康狀況，這天可注意5大時間段開運：

好運時間：早上7時10分至早上8時30分、下午1時10分至下午2時50分

貴人時辰：上午11時10分至下午12時30分、傍晚5時10分至晚間6時30分

激發動力時段：早上9時10分至早上10時30分



立春當天也適合做4件事，像是存錢，或可將168元／1680元／1萬6888元的錢幣放進聚寶盆，立春存錢代表未來整年財富滿袋，再喝冷熱調和而成的「陰陽水」，象徵馬年延壽、福氣安康，還可吃春捲或溫熱湯食，別忘了多到戶外曬太陽，吸收大自然的能量，寓意整年生生不息。

此外，高宏寓提醒，立春節氣要注意別觸犯8項禁忌：

1、切莫整天躺平要人喊：1年之計在於春，陽氣升發應活絡筋骨。

2、不宜動土、搬家大掃除：慎防動盪不安、磁場錯亂。

3、不建議在立春探望病人或參加喪禮等：慎防招惹晦氣，親屬、照顧者除外。

4、不宜過度與人談論八卦：凡事和氣生財，換位思考。

5、不宜在立春剪頭髮、染頭髮：草木萌芽慎防不吉，但可包個紅包化解。

6、不宜當個宅男宅女只顧玩遊戲、追劇而不洗澡：慎防時運受阻。

7、不宜做劇烈運動：慎防被借運，損耗陽氣。

8、馬年犯太歲4生肖（鼠、牛、兔、馬）要躲春：不宜熬夜過凌晨1時。



