浙江13歲體操冠軍墮樓重傷 母揭遭2教練體罰索款4萬 警立案調查
撰文：吳真銘
出版：更新：
近日，浙江體育職業技術學院一名體操運動員家長公開反映「其女兒遭遇教練體罰、索財後墮樓」，引發廣泛關注。浙江體育職業技術學院表示，當地警方已對2名涉事教練立案調查，學院已對涉事教練作出停職處理。
4歲開始學體操 曾獲省運會冠軍
《新華社》報道，墮樓的浙江運動員名叫傅佳麗，今年13歲。其母親公開表示，女兒4歲時去杭州陳經倫體育學校練習體操，9歲進入浙江體育職業技術學院訓練，2022年奪得省運會冠軍。2022年底，傅佳麗進入體操隊主教練唐琰，副教練施佳的組，但此後她卻長期遭到兩人的體罰、打罵，並被以各種理由索要錢財，母女一共轉賬4.3萬餘元。
4樓跳下重傷 2涉事教練被停職調查
2025年11月25日，傅佳麗從四樓跳下，造成肋骨骨折、脾出血、肝肺功能損傷等，影響終身。今年1月1日，傅母將女兒要做手術一事告知唐琰，遭到對方搪塞。1月5日，她向學校要監控，同樣遭拒。
1月10日，傅母報案後，學校出面支付5000元生活費、營養費以及住院治療期間的8萬餘元醫療費，後續傅佳麗康復治療時，學院又支付了2萬醫療費。傅母表示，目前的訴求是學校調取事發時監控，「要學校、教練道歉」。
據浙江體育職業技術學院相關負責人透露，學院已解除涉事教練職務。後續將根據公安機關最終調查結果，對相關責任人員依法依規進一步嚴肅處理。傅佳麗墮樓受傷後，學院全力配合治療康復工作。目前，運動員身體恢復情況良好。
