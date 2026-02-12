美賓州28歲華女遭槍殺　曾報警稱被性侵跟蹤　前男友自首辯｢走火｣

2月8日，美國賓夕法尼亞州發生一宗槍殺命案，年僅28歲的華裔女生盧媛媛（音）在車內遭前男友任宇俊（音）槍殺身亡。而在遇害前約12小時，盧媛媛曾到警局報案，指控遭對方性侵、長期跟蹤，並表示已決定結束關係、收拾行李離開，未料數小時後難逃毒手。據報道，32歲的任宇俊在案發當日中午帶同律師自首，現已被控刑事殺人、跟蹤及持有犯罪工具等罪，遭法院拒絕保釋。



據《紅星新聞》報道，賓州警方及當地檢察官辦公室消息，案發於2月8日中午時分，32歲男子任宇俊在律師陪同下前往Bristol Township警局自首，其後帶領警員到一處住宅區，在一輛停泊的汽車駕駛座上，發現一名頭部中槍的女子，當場證實死亡。警方確認死者為28歲的盧媛媛。

年僅28歲的華裔女生盧媛媛（右）在車內遭前男友任宇俊（左）槍殺身亡。（華人生活網）

檢察官喬·汗發表聲明指，調查揭露了一系列「令人不寒而慄的行為」。法庭文件顯示，案發前約12小時，即2月7日晚間，盧媛媛曾到警局報案，向警方表示她非常害怕任宇俊，因為對方長期隨身攜帶槍枝，更持續對她進行跟蹤騷擾。她在報案當天更遭到性侵，因而決定結束這段關係，已收拾好行李準備徹底離開，並將任宇俊的所有聯絡方式拉黑。

她的恐懼在第二天變成現實。警方透露，監控鏡頭拍得，2月8日清晨5時45分許，盧媛媛駕車駛經住宅區時，任宇俊的車輛一直尾隨其後。數小時後，她便被發現在車內遭槍殺。

任宇俊向警方供稱，案發時他站在盧媛媛的車門外，對方「說了傷人的話，還帶走了他們的貓狗」，於是他從腰間掏出一把手槍「想嚇唬她」，結果槍枝「走火」。當地檢察官辦公室已宣布，將以刑事殺人罪、持有犯罪工具罪及跟蹤罪起訴任宇俊。他於8日晚些時候被提審，法院已裁定拒絕保釋。

盧媛媛的家人在她遇害後，在國外一個籌款網站發起紀念及籌款活動。她的表姐在網站發文及接受訪問時哽咽表示，盧媛媛一直身處於一段虐待關係之中，「時刻生活在恐懼之中」。表姐說，兩人交往約一年，直至最近一星期，盧媛媛才鼓起勇氣向親友傾訴自己的遭遇，並在自己勸說下決定報警。「媛媛是一個開朗、善良、活潑的孩子，她給身邊的人帶來了快樂。她很少表露自己的痛苦，也不想給別人增加負擔，而是默默承受這一切，直到為時已晚。」

有人在死者家門外送花悼念。

表姐回憶，盧媛媛2009年跟隨父親移居美國，不久前父親剛回國探親，留下她獨自一人在美生活。「2月7日晚，她報了警，希望以此保護自己。然而，不幸的是，她所擔心的一切都變成了現實：前男友繼續糾纏她，在她報案後的12小時內，她便失去了生命。她只能獨自承受生命的最後時刻。」

被害後，盧媛媛的鄰居們說，她是一個美麗而熱情的女孩，總是主動跟大家打招呼：「早上好，你的孩子們真漂亮，祝你今天過得愉快。」但如今盧媛媛只能活在他們的記憶中。