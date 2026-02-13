四川商場拆頂驚見骸骨揭28年命案　弟崩潰：不知姊屍藏自家店樓上

大陸四川省瀘州市一處商場，日前在進行屋頂拆除工程時，赫然挖出一具遭掩埋多年的骸骨，偵破一宗長達28年的殺人棄屍案，遇害女子的弟弟驚爆，案發時自己在樓下做餐飲，渾然不知姊姊就被埋屍在上方。



《瀟湘晨報》報道，遇害的吳姓女子的遺骸，已於上月被家人接回安葬，而2名兇嫌已被逮捕，案件正等待法院開庭審理。吳女的弟弟近日向媒體回憶往事，情緒激動。

他表示，殺害姊姊的陳姓女子，起初在姊姊隔壁店舖當店員，後來借錢另開新店，

「都是在我姊手裏拿貨上去賣，她在2樓，拿到4樓去賣。」他表示，案發當天，陳女以結帳為由將姊姊叫走，「喊上去就沒有看到人了。」

談及嫌疑人作案動機，吳女的弟弟難掩憤怒，「還不起錢，拖著不還也可以，但不可以把她掐死，太殘忍了，借錢給她，還把她掐死。」更令他難以接受的是，藏屍地點竟近在咫尺：

（當時）每天我在這裏，底下做餐飲，藏屍的位置就在我店面上面的第二間，對上去的。

報道指出，當年這處商場3樓以上店舖不多，其中一側更冷清，為陳女掩埋屍體提供了隱蔽條件。

