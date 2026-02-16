冬奧｜中國選手楊文龍｢半場開香檳｣　痛失單板坡面決賽　遭網民批

北京時間2月15日晚，單板滑雪男子坡面障礙技巧資格賽，中國選手蘇翊鳴排名第8，成功進入決賽。與此同時，另一位中國選手27歲的楊文龍，在第二跳表現近乎完美、大有機會晉級決賽之際，卻因在比賽還未完全結束時「提前開香檳」導致重心不穩失衡觸地，無緣決賽。



本次資格賽共有3名中國選手同時參賽，包括大熱選手蘇翊鳴，以及葛春宇、楊文龍。備受外界期待。賽制規定，選手在資格賽中若能拿到前12名，即可進入決賽。

據內媒報道，楊文龍的第一跳動作完成度較低，僅得16.96分。按照資格賽規則，選手共有兩次機會，最終以兩跳中較好的成績來排名。面臨壓力的楊文龍在第二跳放手一搏，他起跳及空中的動作難度、姿態都非常不錯，落地時亦即將站穩。若順利完賽，他大概率能進入前12名。

然而，就在關鍵時刻，楊文龍在尚未完全站穩的情況下，提前張開雙臂慶祝，結果意外發生，他的重心出現前傾，最終觸地犯規，讓他第二跳僅僅拿到41.73分，在所有選手中排名第22，遺憾地與決賽資格擦肩而過。

電視直播的解說員也對楊文龍的操作感到難以置信，驚呼道：「天啊！慶祝早了，你滑下來再慶祝啊！」事實上，楊文龍去年曾在亞冬會上以巨大優勢奪得大跳台冠軍，實力毋庸置疑。然而，這一次在冬奧舞台上的失誤，讓外界一片嘩然。

對於楊文龍提前慶祝的行為，內地網民紛紛在社交平台表達惋惜與不解。有人直言：「四年一屆奧運會，他這個年紀，非要提前張開雙臂慶祝，不知道怎麼想的！」亦有網民用球壇經典金句評論道：「不能半場開香檳啊！」更有人感嘆：「他可能忘了這裏是米蘭。」

最終，中國軍團僅靠蘇翊鳴一人以第8名的成績晉級決賽，葛春宇則排名第28位止步資格賽。

網民熱議：



這就是幼稚的代價，得意忘形



輕浮，太渴望成功了。龜兔賽跑。



勝利的時刻張臂歡呼，無奈馬失去前蹄。



又不是獲得了冠軍頭銜，連決賽資格都還未確定，真不知有什麼可提前慶祝的？身為老運動員犯了低級錯誤太不值得！



進入決賽估計沒多少人記住你，但提前開香檳，記住楊文龍的人就多了

