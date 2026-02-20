大年初五迎財神｜6大習俗禁忌迎富送窮　「破五日」嚴禁睡午覺

大年初五（21日）因適逢財神生日，因此有「迎財神」習俗。



不過，台灣命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」也透露，這天因初一至初五禁忌完全解除，故又被稱為「破五日」，雖然當天沒有什麼重大禁忌，但也要遵守6習俗，才能真正達成「迎富送窮」。

習俗1：家中不留垃圾

初五習俗中要「迎富送窮」，因此這天務必要將垃圾（象徵窮）送出去，如此才可真正把窮神送走，而財神自然也會跟著到訪。

習俗2：打掃家中環境

初五這天非常適合整理家中環境，尤其是地板要特別打掃乾淨，這樣才能送走窮氣，隨著家中保持整潔乾淨，財神自然會到來。

習俗3：勿拜訪他人家

初五這天不應至他人家中串門子，此舉可能把晦氣帶到別人家。另外，由於初五各家各戶都在送走窮神，故外出可能不慎沾染窮氣。

習俗4：嚴禁睡午覺

初五迎財神，故建議這天要多活動筋骨，因為古人認為「不動」即是窮的象徵。另外，雖然許多商人習慣初五開市、開工，但2026丙午年反而在初六開市更為吉利。

習俗5：不能罵人「窮」

初五因為是財神的生日，故切勿在這天罵人「窮」，或是在他人背後暗諷對方很窮酸，以免被財神聽到、不願給予庇佑。

習俗6：勿把舊春聯放過這天

許多人都習慣在過年期間貼上春聯沾喜氣，並吸引財神上門作客。然而，如果有貼舊春聯或破掉春聯的人家，切記要在初五當天將其處理掉，否則恐引窮神上門。

