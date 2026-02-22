上海財神廟開通宵　香爐起火驚動消防？　官方：射水降溫安全第一

初五迎財神，位於上海浦東新區的上海財神廟在初四（20日）至初五（21日）期間通宵開放，吸引無數信眾前往祈福，卻傳出因香火太旺，香爐被燒起火，消防員需要射水撲滅。工作人員解釋，當時並非香爐起火，而是為了信眾安全，給香爐澆水降溫。



《南方都市報》報道，上海財神廟初四晚至初五通宵開放，敬香者絡繹不絕。有網民拍片稱，由於道觀香火太旺，「把爐子給點燃了」，有消防員用水槍在現場撲滅火勢。

消防員向香爐射水降溫。（影片截圖）

上海財神廟負責消防安全的工作人員介紹，2月21日凌晨，確實有消防員到場向財神殿外的香爐射水，但並非香爐起火，而是為香爐降溫，防止周邊溫度太高。「安全第一。我們每年都會這樣做」。

消防員向香爐射水降溫。（影片截圖）

網民睇法：

想靠燒燒香就發財的人真多呀

這是請了多少願，把爐子都燒著了

火是旺，水是財兩者都要平衡，不然會不好運

科普一下，道觀香爐大多是銅制或石制，香火太旺時表面溫度能達到幾百攝氏度，周邊都是木質建築和人群，澆水降溫不是小題大做，是預防火災的關鍵一步

