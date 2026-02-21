河北小豬本是過年加餸菜　靠1技能撿回一命　網笑：技能改變命運

現代人除了養貓、狗外，其他動物如兔子、烏龜，甚至是豬都成為熱門選擇。不過，中國大陸河北省一名男子本為了過年能加菜，從市場買了一隻豬回來，結果卻因豬的1動作決定要將其留下來當寵物。消息一出，不少網友讚嘆，「現實版技能改變命運」。



陸男買豬本想過年加菜！不料牠竟學會「保命技能」

男子買豬想過年時吃，沒想到3個月內陪養出感情，小豬更學會這項技能撿回一命！（星視頻）

綜合陸媒報導，該名男子過年前從市場買了一隻咖啡色的小豬，養一陣子過年殺來當作加菜，在幾個月的飼養過程中，他逐漸對小豬產生感情，還花時間訓練牠一些雜耍技能。有天男子帶著小豬到鄰居家作客，突發奇想讓牠展示幾個月的訓練成果。

影片中可見，小豬先是用鼻子將塑膠圈頂到鼻子上，隨後便開始轉動塑膠圈，時間超過10秒鐘，甚至邊轉還能邊朝著飼主的方向走，令人震驚。

陸男最終決定將小豬當寵物養 網笑稱：小豬的求生欲

對此飼主表示，用了3個月的時間訓練小豬表演雜技，現在決定讓牠繼續在家裡好好生活。影片在網路上曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言大讚，

「這技巧太高超了」、

「這就是小豬的求生欲啊」、

「怎麼可能還捨得殺來吃」、

「現實版技能改變命運」、

「也是醉了哈哈哈哈哈」、

「小豬靠自己的臨場反應跟過人的雜耍能力保住一命」。



+ 2

