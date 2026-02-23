湛江媽祖｢換童風波｣　官方否認資本介入「貪玩爬轎」　網民唔收貨

廣東湛江東海島拾石村農曆大年初二（2月18日）的媽祖（香港稱「天后」）巡遊活動，因主辦方擅自撤換連續六年由擲聖杯選出的小女孩，而換上另一名小男孩，引發熱議。有網民認為「資本介入換童」，還有人稱「媽祖變耀祖」，而被換女孩委屈流淚、家人被威脅等亦令網民心疼不已。



事件在網絡持續發酵後，2月22日，拾石村所屬的廣東湛江經濟技術開發區管委會發布情況通報，表示男童實為女童許某涵，不存在「換童」，而是許某涵玩鬧爬上神轎，且其為普通家庭。



然而上述通報並不被網民接納，有網民質疑「替換男孩」穿紅衣係紅腰帶，完全不似「臨時貪玩」，更像是早穿好的儀式裝扮。還有人表示，不要將過錯都推給孩子。



2月22日，湛江經濟技術開發區管委會發布情況通報稱，巡遊開始前，女童許某涵（10歲）在家人帶領下到現場玩，許某涵看到巡遊轎後想爬上去，家人勸阻不成便任其登轎。根據當地習俗，登上巡遊轎的許某涵遂被視為「新童」。一直被作為「童」的許某藍（17歲，女）來到現場後，看到許某涵已在轎上，繼而引發短暫爭論，不願意與「新童」一起巡遊，後在其父許某識陪同下返回家中。

通報稱，許某藍從2021年起參與本村巡遊活動，得到不少村民的認同，因此在巡遊隊伍經過許某藍家時，組織民俗活動的村民多次進門邀請和勸說。在征得其家人同意後，許某藍最終登上巡遊轎，與許某涵共同完成後續巡遊儀式，直至活動順利結束。

至於「資本介入換童」，通報表示，本次巡遊活動由什石村村民自發籌資組織開展，共有230人（戶）捐款，累計捐款金額55812元（人民幣，下同），其中個人捐款最高金額為3000元，最低金額為100元，目前沒有發現存在其他個人和企業讚助本次活動的情況。且並無「新童」家花50萬元「換童」的情況。許某涵家為普通家庭，父母均以打散工為生，在本次活動中捐款200元，未發現其家庭成員收到資助的情況。許某涵也並非村長孫子。

通報強調，許某涵留短發，被網傳為男孩，但其實則為女孩。且並無「擲聖杯9次不通過」的情況，該村巡遊活動全過程沒有擲「聖杯」環節。轎子也無「抬不動」的情況，巡遊轎裝有輪子，由人力推動，在轎子經過許某藍家門口時，因等待其上轎參與巡遊才暫停推動轎子。17歲的「小媽祖」許某藍亦未被打。

通報發出後，2月22日晚迅速登上內地社交平台熱搜榜第一，同時相關「馬祖巡遊 反轉」「馬祖事件 紅腰帶」等亦成為熱議話題。不過該通報並不被網民接受。

2月18日事發，當地村民在網絡發佈不少影片，可見短髮小童身穿紅衣紅褲，腰綁紅腰帶、胳膊係紅繩，手持香，站在神轎後邊的木板上。有網民認為，該通報將責任推給一個孩子，「剛好去遊玩剛好自己爬上去的，剛好穿著紅衣係著紅腰帶，一切也太湊巧了。」「通告一出來，這內容真是資本的力量啊」。還有人稱「能拽動17歲的青少年，搞不定10歲的小孩子。」「騙騙自己得了。」