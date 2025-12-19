人肉霸位兼碰瓷？車cam直擊元朗兩男爭執　網民指司機做1動作已輸

「人肉霸位」時有發生，網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，有司機於元朗橋樂坊欲停泊在路邊時，遇到1名男子站在馬路「人肉霸位」，男子走到車頭司機位旁解釋期間，司機將車扭左向前，男子突然「哎呀」大叫一聲，低下了身不滿指被撞到，後續兩人爭執至片尾仍未結束。



網民於帖文留言質疑男子「碰瓷」，「使乜講咁多嘢，直接報警啦，好明顯碰瓷啦」，亦指出司機「郁車」十分輸蝕，「佢喺前面就唔好再郁啦，蝕底自己，仲要係你支cam嘅盲點，同啲X街玩，但自己蝕底先，咁就onX啦」，也有網民說「阻路嗰位唔抵幫，司機大佬可以同佢講聲上客即走，心平氣和件事就好快解決，無謂同佢爭拗」。



有司機於元朗橋樂坊欲停泊在路邊時，遇到1名男子站在馬路「人肉霸位」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文批評，「點解而家啲香港人可以咁低質素，路邊上落客都要人肉霸位，仲要碰瓷，你要出名，我幫你出，如果唔係趕時間，報警拉你碰瓷都仲得，識得佢嘅朋友通知佢一聲好X肉酸」。

元朗男子人肉霸位兼疑碰瓷

「車cam」影片見到，事發於12月15日下午約4時半，司機欲停泊在路邊，但1名穿黑色外套男子站在馬路上，司機小聲疑惑道「做咩呀？」，男子做手勢示意勿停在此，司機響了一下咹後，男子走到車頭司機位旁，司機大聲問「街邊都要霸咩？」，男子解釋時司機將車扭左向前，此時男子突然「哎呀」大叫一聲，低下了身不滿道「哇，你整到我喎！」。

司機響了一下咹後，男子走到車頭司機位旁，司機大聲問「街邊都要霸咩？」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子解釋時司機將車扭左向前，此時男子突然「哎呀」大叫一聲，低下了身不滿道「哇，你整到我喎！」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

1名女途人在旁觀察，至片尾事件仍未能解決。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民指司機：郁車就是蝕底

司機直斥「你唔好玩啦！我上人咋！」，男子指「你碌到我喎，你真係喎，嗱你扭過嚟睇下，你扭過嚟先啦」，司機問是否要報警，男子繼續要求「你扭過嚟」，雙方爭持不下。司機隨後下車問「你係咪要報警呀，我有cam㗎」，男子指「你頭先真係撞到我喎」，司機不滿道「你唔好玩呢啲啦好冇呀？」，1名女途人在旁觀察，至片尾事件仍未能解決。

有網民批評男子「舉手就可以霸位！認住呢啲渣滓」，也有網民指司機「郁車」就是輸，「人貼一貼仲郁車就是蝕底」、「個人企正車頭範圍都仲郁車，片主都算係勇者」、「你話佢碰瓷，但條片上到警局就係你不小心駕駛，佢幾老X土都好，一話你撞到佢就係你輸」。