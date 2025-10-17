學校問卷「只能選滿意或非常滿意」　學生選其他被要求塗改重選

近日，遼寧鞍山鐵西區實驗學校被曝校園餐滿意度問卷「只能填滿意」，引發熱議。



此前有報道稱，鐵西區實驗學校老師要求《校園餐學生滿意度問卷調查表》只能填「滿意」或「非常滿意」，並要求學生塗改其他選項。

10月14日，遼寧鞍山鐵西區實驗學校被曝老師要求《校園餐學生滿意度問卷調查表》只能填滿意或非常滿意，學生將選了一般和不滿意的都擦掉。（微博@搜狐千里眼）

按圖放大了解更多：

+ 13

10月16日凌晨，鐵西區教育局發佈情況說明，表示當地已組成聯合調查組，全面核實處理此事。目前，區教育局已重新啟動不記名問卷調查工作，力求真實聽取學生意見，確保調查過程的客觀公正。

聯合調查組後續將依據調查結果，對發現的任何違規行為依法依規嚴肅處理，並追究相關責任人責任。

別讓調查淪為「誇誇卷」

校園餐滿意度調查，原本是傾聽學生、家長意見的重要窗口。每個學生都有自己獨特的用餐需求，菜品口味、食材新鮮度、衛生狀況等因素，都有可能影響滿意度調查的結果。但當「非常滿意」成為唯一選項時，調查問卷就成了學校自導自演的「誇誇卷」，毫無價值可言。

學生作為直接就餐人群，他們的真實感受理應得到尊重和重視。學校強制要求學生「必須滿意」，這種行為不僅違背教育初衷，更是對學生權利的漠視。從表面上看，全員滿意的結果，似乎贏得了學生家長的認可，但實際上是在自欺欺人。久而久之，這種形式主義的面子工程，只會加劇學生的抵觸情緒，對學校的信任感大打折扣。

真正的滿意，不是靠強制勾選出來的。學校與其費心思控制問卷結果，不如投入更多的精力做好每一餐。畢竟，只有放下滿分執念，認真對待每一個「差評」，學校才能不斷進步，讓校園餐真正變成學生、家長都放心的「滿意飯」。

【延伸閱讀】學生「罰企20分鐘」抽搐倒地亡 老師竟繼續上課致錯過搶救時間（點圖了解更多）：