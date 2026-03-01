北京飛匈牙利救援飛機返航　京郊盤旋5小時　業者：耗完油後降落

據《極目新聞》報道，2月27日下午，一架原計劃從北京首都機場飛往匈牙利布達佩斯的救援飛機（編號B5999），起飛後出現突發情況，不久後返航北京，在北京市郊上空盤旋5個小時、轉了數十圈後成功降落首都機場，隨後該航班顯示已取消。



據了解，編號B5999的救援飛機是中國航空醫療救援機、屬北京市紅十字會急診搶救中心。報道稱，目前飛機已安全降落，具體情況正在進一步了解當中。

「飛常準」APP顯示，救援飛機於2月27日13點54分起飛，向北飛至北京市郊上空，於2點03分左右轉變方向盤旋，期間轉了至少60圈，一直到18點多盤旋結束，18點32分返航至首都機場，21點32分航班取消。截至28日上午11時，該飛機無再次執飛情況。

原計劃從北京首都機場飛匈牙利布達佩斯的救援飛機（編號B5999）起飛不久後返航，盤旋5個小時、轉了數十圈後成功降落首都機場，隨後該航班顯示已取消。

據《今日民航IFLY》雜志介紹，B5999號飛機屬北京市紅十字會急診搶救中心，該中心負責人介紹道，這架飛機機型為灣流G550型公務機，是中國首架航空醫療救護專機，於2018年7月正式交付，經過灣流專業團隊的改裝，配備有完善的醫療設備。

首都機場的客服人員表示，在系統內查詢到，27日的確有從北京起飛前往布達佩斯的公務飛機顯示已取消，但具體原因無法查明。

對於飛機當時可能遇到的情況，資深機長陳建國分析稱，該飛機可能出現了不適合繼續飛行的情況，但不算特別緊急，不需要超重落地。由於該飛機可能不具備主動放油的功能，所以飛機需要盤旋耗油，耗到小於最大着陸重量後即可落地。如果說情況比較危險，那麽飛機就不會選擇耗油降落，而是直接超重落地，所以目前來看，飛機當時遇到的情況不算特別緊急。