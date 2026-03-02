60歲開始寫作爆紅　內地作家被曝抄襲　致歉稱覺得別人表達更妥帖

現年86歲的內地知名作家楊本芬，近日捲入抄襲風波，有網友披露她的作品涉嫌抄襲其他多位知名作家，包括余華的《在細雨中呼喊》、王朔的《我是你爸爸》等，事發後她坦言「襲用他人語句」，並公開致歉。



綜合內媒報道，網名「鑑抄」的網友發布的對比內容顯示，相關段落在句式結構、意象選用及細節描寫上，均呈現高度相似，部分僅作詞語替換，例如楊本芬代表作《秋園》，與王朔的《我是你爸爸》開篇好幾個句子「高度相似」。

事件曝光後逐漸發酵，楊本芬發表長文回應，坦承曾「襲用他人語句」，並向相關作家及讀者致歉，「現在我明白，一個作家是不能用別人文字的，哪怕一句也不行。」

楊本芬表示，自己60歲才開始寫作，未受過正規文學教育，「閱讀是我學習寫作的唯一途徑」，多年來習慣摘抄好詞好句，部分語句在寫作時「跳了出來」，甚至「覺得別人的表達更妥帖，便也用到自己筆下。」楊本芬1940年出生於湖南省湘陰市，2020年出版首部作品《秋園》，此後陸續推出多部自傳體小說，一炮而紅，被評論界稱為「看見女性三重奏」。

