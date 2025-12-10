甘蔗功效｜冬吃甘蔗賽人參止咳通便生或熟吃好？中醫推3養生食療

甘蔗是冬季常吃的水果之一。俗話說「冬吃甘蔗賽人參」，它不僅是中國傳統水果，更被歷代醫家視為藥用食材，在藥食同源的傳統智慧中，它被譽為「天生復脈湯」。

本文審核專家：首都醫科大學附屬北京中醫醫院腎病科副主任醫師申子龍



甘蔗口感清甜且清熱解毒、生津止渴，怎麼吃更健康呢？

甘蔗功效（01製圖）

甘蔗的分類及吃法👇👇👇

冬食甘蔗的養生益處

健脾潤燥 清熱解毒

《本草綱目》記載：

「甘蔗氣味甘，平，澀，無毒。主治下氣和中，助脾氣，利大腸，消痰止渴，除心胸煩熱，解酒毒。」



總結其功效為健脾潤燥、清熱解毒、滋養陰液。

補充氣血與能量

甘蔗之所以被稱為「天生復脈湯」，是因為它的功效和中醫名方「復脈湯」很相似，能滋陰養血、復脈定悸，幫身體補氣血、穩狀態～

它的鐵含量突出，每千克約含9毫克，也因此被譽為「補血果」。除了補鐵，甘蔗還富含天然糖分和多種微量元素，能快速給身體補能量、滋養氣血，對於氣陰虧虛引發的心慌、氣短等不適，也能起到緩解作用。

除了糖分外，甘蔗汁中還含有多種氨基酸，其中部分為人體必需氨基酸。

此外，甘蔗中還含有很多對人體的新陳代謝有益的物質，比如維生素（維他命）、礦物質、有機酸等。

有助於緩解咳嗽 潤腸通便

甘蔗汁甘甜、清涼，可以清熱生津，緩解咳嗽、喉嚨痛等症狀。甘蔗富含膳食纖維，有助於消化，預防便秘。

注意：甘蔗雖為藥食兩用，但不可替代藥物治療疾病。



甘蔗（CCTV中央電視台）

生吃與熟吃哪種更健康？

生吃甘蔗

清熱生津、滋陰潤燥效果更佳，適合心煩口渴、肺燥咳嗽、大便燥結者。

熟吃甘蔗

滋補和中、益氣補脾，適合脾胃虛寒者。

食用注意：

一般人群每天不超過200克。

代謝異常及血脂高的人：需謹慎食用。

血糖偏高及糖尿病患者：應避免食用或遵醫囑。

脾胃虛寒者：建議將甘蔗煮熟後食用，既可避免生食刺激腸胃，又能溫和滋養。



特別提醒：

食用甘蔗後要及時漱口，以免過多的糖分在口腔滯留，引起蛀牙和口腔潰瘍。

變質、發霉、發紅芯的甘蔗不能食用，可能含有劇毒的3-硝基丙酸，會引起頭暈、嘔吐、抽搐甚至危及生命。



甘蔗顏色不同 養生功效各有差異

甘蔗按皮色可分為青皮、紫皮、黃皮，中醫視角的養生功效各有差異：

青皮甘蔗

偏甘涼，清熱解毒力強，適合冬季乾燥引發的口乾舌燥、咽喉腫痛、便秘人群。

紫皮甘蔗

偏溫，清熱潤燥功效稍弱但更溫和，對腸胃刺激小，適合脾胃虛寒者。

黃皮甘蔗

介於兩者之間，既能兼顧潤燥生津，又能避免青皮甘蔗的寒涼刺激。

甘蔗這樣吃 養生效果佳

1. 甘蔗煮水：調和寒性 更易吸收

中醫認為，甘蔗性偏寒，具清熱生津之效。冬季氣候寒冷，生食甘蔗可能刺激脾胃，尤其脾胃虛寒者易出現不適。

若將甘蔗水煮，其性轉溫，既能保留營養，又可減輕寒性，更利於健脾和胃、養陰生津，且營養更易被人體吸收，適合老年人、兒童及消化功能較弱者。

搭配建議：甘蔗蘋果茶

功效：

溫中和胃、養陰生津。

食材：

蘋果半個、紫皮甘蔗一節、大棗2顆、生薑去皮2片。

做法：

紫皮甘蔗去皮後與蘋果同煮，加入大棗、生薑調和，大火燒開後轉小火煮20分鐘。

注意：易上火（如口乾舌燥、口腔潰瘍、便秘、牙痛）者，可減少生薑用量（如僅放一片）或省略，避免加重熱象。



2. 陳皮桂圓甘蔗粥：健脾和胃 養心安神

冬季食用甘蔗，若想兼顧暖身抗寒與滋養，可嘗試經典藥膳「陳皮桂圓甘蔗粥」。

食材：

甘蔗、陳皮、桂圓（幹）、小米。

製作方法：

預處理食材：甘蔗去皮劈小塊；陳皮提前泡水去苦澀；幹桂圓備用；小米提前1小時用溫水浸泡（縮短煮粥時間，增加米油）。

熬製湯底：將甘蔗、陳皮、桂圓放入砂鍋，加熱水煲15～20分鐘，充分釋放食材風味。

煮粥：湯底熬好後加入泡好的小米，大火煮沸後轉小火煮15分鐘即可。

3. 甘蔗生薑汁：滋陰養胃 健脾和中 祛寒止嘔

食材：

一段甘蔗，生薑兩三片。

具體做法：

甘蔗切塊放入鍋中，放入薑片，加水，煮開轉小火，再煮20～30分鐘。

小貼士：

也可以根據自己的口味加入適量枸杞、3～4枚大棗，適量冰糖或蜂蜜調味。

冬季科學食用甘蔗核心要點

1. 冬食甘蔗的益處：

健脾潤燥、清熱解毒、滋養陰液、補充氣血與能量、潤腸通便、有助於緩解咳嗽。

2. 甘蔗顏色不同，養生功效各有差異：

青皮甘蔗：清熱解毒力強；

紫皮甘蔗：清熱潤燥功效稍弱但更溫和；

黃皮甘蔗：既能兼顧潤燥生津，又能避免青皮甘蔗的寒涼刺激。

3. 甘蔗的養生吃法：

甘蔗蘋果茶：溫中和胃、養陰生津；

陳皮桂圓甘蔗粥：健脾和胃、養心安神；

甘蔗生薑汁：滋陰養胃、健脾和中、祛寒止嘔。

4. 以下人群要注意：

代謝異常及血脂高的人：需謹慎食用。

血糖偏高及糖尿病患者：應避免食用或遵醫囑。

脾胃虛寒者：建議將甘蔗煮熟後食用。



