內地街頭甘蔗汁藏陷阱　榨汁機「兩個開關」添加不明液體恐中毒

內地街頭不少售賣新鮮甘蔗汁，但先別衝動！看似普通的一杯飲品，實則藏着看不見的危險，千萬別大意！



早前，話題#你喝到的甘蔗汁可能是糖精水#，衝上熱搜。

據報道，街邊現榨的甘蔗汁原料不明、榨汁機經久不洗……喝甘蔗汁的人天塌了。

你喝的可能不是100%的甘蔗汁

為了提高出汁率，有些商家會往甘蔗汁裏摻糖精水，這些不良商家榨汁機看似普通，實則暗藏玄機！

榨汁機內藏兩個開關

甘蔗榨汁機安裝有兩個開關，一個控制榨汁機榨甘蔗，另一個控制水泵從水箱裏抽水。商家只需輕輕按下這個秘密開關，水箱中的不明液體就會通過微型水泵被抽入榨汁機，與甘蔗汁混合在一起。原本只能榨出一瓶汁的甘蔗，因為混入渾濁的污水，榨出了四瓶、五瓶乃至更多！

商家暗箱操作，眼見還不一定為實：

「親眼看到還能作假」

「看着你榨汁還玩這些」



黃色液體來源不明

隱藏在水箱中的液體渾濁且略帶黃色、來源不明，可能含有各種雜質和有害物質。當這些液體被混入甘蔗汁中，消費者喝到的就不再是純正的甘蔗汁，而是被嚴重污染的「糖精混合液」。

不及時清洗的榨汁機很髒

榨汁機的工作原理是通過高速旋轉的刀片將甘蔗打碎，然後通過濾網分離出汁液。甘蔗殘渣會殘留在刀片、濾網和機身內部。如果不及時清洗，這些殘渣會迅速滋生細菌。

細菌滋生

如果榨汁機長時間不清洗，殘留的甘蔗殘渣會成為大腸桿菌、霉菌的「培養基」，大腸桿菌可引起腹瀉、嘔吐等症狀，嚴重時甚至會導致腸道感染；霉菌則會在刀片和濾網上形成霉斑，這些霉菌可能含有毒素，對人體健康有害。

污垢堆積

榨汁過程中，甘蔗渣會殘留在刀片和濾網上。如果不及時清理，這些殘渣會逐漸變乾、變硬，形成難以清洗的污垢；而甘蔗中的油脂和糖分會在榨汁機內部形成一層黏性物質，這些物質會吸附更多的細菌和污垢，進一步加劇衛生問題。

甘蔗汁原料也不一定安全

橙子、桃子這類水果發霉，一眼就可以從外面看出來，但是甘蔗發霉不一樣，外面看着還新鮮的甘蔗，裏面可能已經變成紅芯的了。

變質水果

不良商家可能會使用已經變質或腐爛的水果來榨汁，甚至會在果汁中添加色素和防腐劑。這些添加劑雖然在一定程度上可以改善果汁的外觀和保質期，但長期攝入會對人體健康造成危害。

另外，吃了霉變甘蔗中毒會死嗎？

甘蔗霉變後會產生一種神經毒素，是青霉屬和麴霉屬等少數菌種產生的有毒代謝產物3-硝基丙酸。進入人體後被吸收，發病急，一般是十幾分鍾至十幾小時。短時間內引起中樞神經系統損傷，導致腦水腫、頭痛，重者抽搐、四肢強直足呈雞爪樣、瞳孔放大；嚴重可導致缺血、呼吸衰竭死亡。還有部分因甘蔗毒素導致中毒的患者留下語言、運動障礙等後遺症。

比如，杭州一女子，因為誤食紅心發霉甘蔗，多器官衰竭。

廈門一對夫妻吃紅心甘蔗，雙雙中毒住院。

每年因吃紅心甘蔗中毒的人，屢見不鮮，扔掉！一點的紅心甘蔗都不要吃！

把發霉部分砍掉，剩下的甘蔗能吃嗎？

NO！這是個致命的誤區。病菌入侵甘蔗後，菌絲可以延伸，即使砍掉霉變的部分，剩下的甘蔗也有肉眼看不見的大量毒素。甘蔗汁中若甘蔗霉變，就有可能產生毒素，這樣的甘蔗汁可能含毒素的量會更高，中毒風險就更大。

如果大家實在想喝甘蔗汁，請注意以下幾點：

1. 甘蔗削皮更好，能看清甘蔗芯的顏色更好，也有不少網友建議，在水果店買根甘蔗自己啃，或者回家自行處理更加放心。

2. 攤位越乾淨越好，店鋪越正規越好

3. 機器擦得越亮越好，能看見店員洗機子最好



網友對於喝到好的甘蔗汁提出的建議（微博）

最後，買甘蔗汁要擦亮眼睛，怕翻車就直奔超市抄作業！實在不放心，直接全款拿下一根甘蔗！

【本文獲「東莞市攻略通」授權轉載，微信公眾號：livedg0769】