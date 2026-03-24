香港KOL協會周年大會暨兩會精神分享會　融入服務國家發展大局

3月23日晚，香港網絡紅人工作者協會「2026年周年大會暨全國兩會精神分享會」於柴灣青年廣場民青局賽馬會青立方HYAB JC Y CUBE 順利召開，協會眾多KOL成員應邀出席。作為香港首個KOL工會，協會迎來成立六周年的重要節點，當晚完成新一屆理事會換屆選舉，回顧六年發展成果，公布未來發展規劃，並聯合多方機構開展全國兩會精神分享，進一步凝聚行業正能量，助力香港更好融入國家發展大局。



作為香港首個專注網絡紅人行業的工會組織，協會成立六年來，匯聚香港城中眾多炙手可熱的網絡紅人，始終堅持在各行各業傳遞積極正面訊息、引導正向輿論，為香港社會注入源源不斷的正能量，成為香港自媒體行業愛國愛港、規範發展的核心力量。

本次周年大會順利選舉產生新一屆理事會成員，核心班子正式確立：高松傑當選協會主席，曾榮輝任副主席，14億人茶餐廳老闆娘李凱瑚任秘書長，柯朝暉任財務長；林伯強、朱雪霞、大眼等當選常務理事，方日東、何詩韻、何英銓、許昌偉、何永文當選理事。同時，協會委任梁華為義務核數師，龔靜儀大律師擔任義務法律顧問，為協會後續規範化運營提供專業保障。

協會主席高松傑在大會上作工作匯報，全面回顧協會六年來的各項工作。他指出，協會始終以「講好中國故事、香港故事、大灣區故事」為核心使命，堅持線上線下聯動傳播正能量，一方面積極為會員爭取各類平台資源，對接跨境合作機遇，全力助力香港青年依托自媒體行業實現職業發展；另一方面構建覆蓋海內外的全平台傳播矩陣，達成「對外向世界講好中國及大灣區故事，對內講好香港故事」的內聯外通傳播目標。

協會主席高松傑（中）。

在政策建言方面，協會持續發揮行業橋樑作用，每年就香港施政報告、財政預算案提交專業建議及作出回應，針對各類社會政策積極發表意見，累計發表超過300多篇政策相關文章與建議，為香港政策完善貢獻行業智慧。

在資源聯動與跨境合作上，協會已與全國多地自媒體協會建立深度合作關係，累計組織多位KOL赴內地參與超50場次采風活動，帶領成員參與文博會、高交會等全國性大型盛會，簽訂多份合作協議，不斷擴大香港KOL行業的內地傳播影響力，推動兩地自媒體行業深度交流。

在支持特區政府依法施政與社會服務領域，協會始終踐行愛國愛港理念，全力配合各項重要工作：通過自媒體渠道向市民及外界精准解讀各類政策，助力政策落地執行；積極響應特區政府號召提交政策建議，堅定支持香港國安法立法、23條立法、完善香港選舉制度、完善地區治理及各項選舉工作，在香港由亂到治走向由治及興的進程中從未缺席。疫情期間，協會組織成員積極參與防疫抗疫工作，後續又投身十五運會志願服務、擔任「共創明Teen計劃」義務導師，深耕基層服務，連續4年榮獲香港義工獎機構參與獎，並以新媒體賦能地區治理，精准幫扶基層青年成長。

在行業規範與價值引領方面，協會積極推動香港自媒體產業規範化發展，專門制定《香港自媒體人才職業素質20條》，明確要求全體成員嚴格遵守憲法、香港基本法及香港國安法，堅決抵制低俗內容與網絡謠言，守護清朗網絡空間。同時，協會主動向港府提交施政報告建議，堅定落實「愛國者治港」原則，成員涵蓋區議員、三會成員、關愛隊成員等多元群體，以多元身份助力地區治理與社會和諧發展。

高松傑主席現場公布協會未來發展目標與工作方向，宣布設立12個專項委員會推動各項工作落地，分別為：公共關係委員會、地區及公共政策委員會、會員事務委員會、青年事務委員會、音樂事務委員會、AI及未來科技委員會、大灣區事務委員會、網絡及國家安全事務委員會、文創產業委員會、關愛義工服務委員會、金融及經濟委員會、對接國家十五五規劃委員會，通過細分領域專業化運作，推動協會工作邁向新台階。

高松傑主席表示，衷心感謝全體會員的信任與支持，新一屆理事會必將全力以赴，絕不辜負大家的期望。未來，協會將緊抓國家賦予香港的重大發展機遇，進一步推動香港融入和服務國家發展大局，助力粵港澳大灣區高質量發展，精準對接「國家所需」與「香港所長」，緊扣國家「十五五」規劃、香港首份五年規劃部署，發揮KOL行業優勢，為香港長期繁榮穩定、為講好中國故事貢獻更大力量。

周年大會結束後，協會聯合粵港澳大灣區創新智庫、香港陽江青年總會、香港陽東青年企業家協會，共同舉辦全國兩會精神分享會。活動特邀全國政協委員、資深傳媒人盧永雄擔任主題演講嘉賓，廣東省政協委員、粵港澳大灣區創新智庫主席莊守堃與高松傑主席共同參與分享，現場50多位網紅及青年領袖齊聚一堂，深入學習全國兩會精神，共同探討國家「十五五」規劃帶來的發展機遇，進一步凝聚香港青年與自媒體從業者的共識，引導行業緊跟國家發展步伐，投身大灣區建設，参與者均表示獲益良多，特區政府今年內將完成編製首份香港五年規劃，大家均會就六個範疇專題諮詢積極建言獻策。

此次活動的成功舉辦，不僅總結了協會六年來的發展成果，明確了未來發展路徑，更推動香港KOL行業深入領會國家戰略部署，進一步凝聚起愛國愛港的行業力量，為香港自媒體行業健康發展、服務國家大局奠定堅實基礎。